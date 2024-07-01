Идеи для маникюра на отпуск: омбре, перламутр и объемные дизайны

Летний маникюр: морские мотивы и яркие акценты

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с изображением медуз, морских звезд и девушек в шляпе, а также объемным дизайном в виде пенящейся волны идеально подходит для отпуска на побережье. Инструктор по маникюру и педикюру Светлана Ким рассказала, что в летний период на ногтях хорошо смотрится омбре с плавным переходом нескольких ярких пастельных оттенков.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Жемчужные, зеркальные и перламутровые втирки, а также гель-лак со светоотражающими частицами красиво переливаются на солнце. Необычный маникюр можно сделать с помощью гель-лаков, которые светятся в темноте, или использовать светоотражающее покрытие. В морской тематике популярны стемпинг и слайдеры с изображением медуз, морских звезд, рыбок, волн и пальм.

Модно использовать силуэты девушек в широкополых шляпах или с мороженым, но важно не переборщить: яркие элементы лучше выполнять на одном-двух ногтях, остальные оставляя однотонными. Объемные дизайны, такие как волны с пеной или пузырьки, тоже очень популярны для отпуска на море, как сообщает Москва 24.