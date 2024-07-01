Как сократить частоту мытья головы: полезные советы

Секреты ухода за волосами: меньше мытья — больше свежести

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одна из главных проблем для многих женщин — ежедневное мытье головы. Утро часто начинается не с ароматной чашечки кофе, а с гигиенических процедур, так как не все волосы выглядят хорошо на второй или третий день после мытья. Сократить частоту мытья вполне возможно, если знать несколько лайфхаков.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Во-первых, кожу головы можно натренировать, постепенно увеличивая интервал между мытьем. Начать можно с двух дней, постепенно удлиняя этот период. Кожа головы привыкнет к новому ритму, но потребуется терпение и умение меньше трогать волосы и корни в течение дня, чтобы не загрязнять их.

Во-вторых, хороший способ очистить кожу головы — это пилинг. Помимо лица, глубокого очищения требует и кожа головы. Однако увлекаться не стоит, чтобы не получить обратный эффект. Пилинг можно наносить на сухую кожу головы перед обычным мытьем. Энзимная пудра хорошо справляется с удалением ороговевших частичек, оставляя кожу головы чистой на несколько дней.

Кроме того, меньше стайлинговых средств — меньше частого мытья. Частое использование гелей и пенок для укладки приводит к необходимости мыть голову каждый день. Объемные укладки с использованием лака могут замаскировать несвежие волосы, но при частом использовании фиксирующих средств коже головы сложнее очищаться, и волосы быстрее жирнятся. Шампуни глубокой очистки могут помочь поклонникам стайлинговых средств, но злоупотреблять ими не стоит, чтобы не испортить волосы.