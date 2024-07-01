Постоянный зуд: возможные причины и симптомы

Испытывать желание почесать кожу время от времени — нормальное явление, но если это происходит постоянно, стоит насторожиться. Существует несколько основных причин кожного зуда. Зуд при атопическом дерматите или крапивнице обычно концентрируется на участках с сыпью и отступает при правильном лечении. При заболеваниях внутренних органов зуд может быть лишь одним из симптомов.
Например, при сахарном диабете также появляются сухость во рту, жажда и усталость, при патологиях щитовидной железы — резкие перемены настроения, потливость, скачки веса, слабость, а болезни печени проявляются через боль в животе справа и нарушенное пищеварение. Психогенный зуд может появиться при тревожных расстройствах и депрессии.
Зуд на невоспаленной коже может возникать после перенесенного недуга, например, при постгерпетической терапии. Брахиорадиальный зуд отмечается на предплечье, а парестетическая ноталгия — в области спины. Причиной зуда могут быть и паразиты, такие как клещи, вши, круглые черви, а также инфекционные заболевания — герпес, ветрянка, корь или краснуха.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.