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Постоянный зуд: возможные причины и симптомы

Как определить причину кожного зуда: советы дерматолога

1:16
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Испытывать желание почесать кожу время от времени — нормальное явление, но если это происходит постоянно, стоит насторожиться. Существует несколько основных причин кожного зуда. Зуд при атопическом дерматите или крапивнице обычно концентрируется на участках с сыпью и отступает при правильном лечении. При заболеваниях внутренних органов зуд может быть лишь одним из симптомов.

Как определить причину кожного зуда: советы дерматолога
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Например, при сахарном диабете также появляются сухость во рту, жажда и усталость, при патологиях щитовидной железы — резкие перемены настроения, потливость, скачки веса, слабость, а болезни печени проявляются через боль в животе справа и нарушенное пищеварение. Психогенный зуд может появиться при тревожных расстройствах и депрессии.

Зуд на невоспаленной коже может возникать после перенесенного недуга, например, при постгерпетической терапии. Брахиорадиальный зуд отмечается на предплечье, а парестетическая ноталгия — в области спины. Причиной зуда могут быть и паразиты, такие как клещи, вши, круглые черви, а также инфекционные заболевания — герпес, ветрянка, корь или краснуха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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