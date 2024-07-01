Защита волос от солнца: советы трихолога

Как сохранить волосы здоровыми летом: рекомендации специалиста

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением жаркого лета люди все больше времени предпочитают проводить на солнце, и многие с детства знают о важности головного убора. Однако мало кто догадывается, что панамка защищает нас не только от солнечного удара. Длительное пребывание на солнце негативно воздействует на волосы, о чем рассказала врач-трихолог Мария Васильева. Кожа головы является первым объектом, страдающим от агрессивных УФ-лучей.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, которые в свою очередь могут вызвать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов из натуральных материалов и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос. В летний период также следует использовать специальные шампуни и бальзамы с SPF-защитой. Ультрафиолетовое излучение делится на два вида: UVA, который сушит волосы, и UVB, который разрушительно действует на пигмент.

Светлый оттенок волос особенно уязвим к UVB-излучению и быстро "выгорает", в то время как темные волосы более устойчивы, но без SPF-защиты могут изменить цвет до рыжего оттенка.