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Запрещено косметологами: какие процедуры категорически нельзя делать летом, рассказала эксперт Егорова

Косметолог Егорова раскрыла главные запреты на летние процедуры

2:38
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Летом женщины хотят быть особенно привлекательными, посещают салоны и косметологические процедуры. Но что позволено зимой, не стоит делать в коварный жаркий сезон. Какие же услуги косметологов становятся мастхэвом лета?

Косметолог Егорова раскрыла главные запреты на летние процедуры
Фото: Freepik is licensed under Free license

Что можно и нельзя, Pravda.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

Какие процедуры летом делать нельзя?

"Фракционное лазерное омоложение, фотоомоложение, глубокие пилинги, срединные нельзя категорически.  Игольчатый RF тоже не советую, как и все процедуры, которые вызывают большую площадь повреждения. К ним относятся и лазерные шлифовки (фракционные, абляционные), игольчатый RF, поскольку там иголками проходишь в три слоя, очень большая площадь поражения  и большое воспаление", — предупредила врач-дерматолог.

При этом всё, что не повреждает кожу, например, SMAS-лифтинг, чистки — пожалуйста. Можно делать инъекционные процедуры, ведь площадь травмирования после них небольшая, и от маленьких иголочек заживление происходит спустя три часа. Через три часа можно совершенно спокойно находиться даже на солнце. Хотя специалист рекомендует использовать солнцезащитные крема и сутки не выходить на солнечный свет.

"Ещё не рекомендую летом удалять сосуды на ногах. Это делается неодимовым лазером. Там и так остаётся поствоспалительная мощная пигментация в течение трёх месяцев. Если ещё туда попадает солнце, то пигмент сохраняется дольше, до года. В летнее время нельзя убирать сосуды на ногах. Всё начинаем убирать с осени. Это важно", — предостерегла Татьяна Егорова.

Инъекции, чистки и SMAS-лифтинг делать можно, а также ставить хирургические нити, поскольку нить идёт под кожей и не травмирует её. Солнце на это не повлияет. Единственное, что будет влиять — это температура.

"В жару это не очень хорошо. В жаркую погоду часто бывают нагноения. Но нити ставить можно, если пить антибиотики. Мы назначаем антибиотики, это есть в протоколе. Филлеры тоже можно колоть летом. Инъекции ботулотоксина, да и всё, что касается инъекционки", — заключила косметолог.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
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