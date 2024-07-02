Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алесандр Панкратов-Чёрный дважды сменил свою фамилию
Канье Уэст выступит в "Лужниках" накануне Дня города Москвы
Израиль вводит электронные разрешения на въезд для всех туристов с 1 июля
Россиянам запретили ругаться в чатах многоквартирных домов
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Секреты стойкости причёски в жару: эффективные советы для борьбы с потоотделением головы

Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости

2:09
Моя семья » Красота и стиль

В жаркие летние дни излишнее потоотделение головы может стать настоящей проблемой, особенно если вы стремитесь сохранить безупречную прическу. К счастью, существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам избежать этой неудобной ситуации и сохранить стиль в течение всего дня. Давайте рассмотрим несколько полезных советов, как справиться с излишним потоотделением и поддержать аккуратную укладку в условиях высокой температуры.

Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Используйте антиперспирант для лица

Нанесите антиперспирант на лоб и виски, чтобы уменьшить потоотделение. Выбирайте средства, которые не содержат агрессивных химических компонентов и не вызывают раздражения кожи.

Избегайте плотных и громоздких причесок

В жару предпочтительнее выбирать легкие и небрежные прически, которые меньше подвержены разрушению от излишнего пота. Например, хвост или коса, фиксированные невидимками, могут быть хорошим вариантом.

Используйте сухой шампунь

Если ваши волосы стали жирными от пота, сухой шампунь поможет освежить прическу и поглотить лишнюю влагу. Просто распылите его на корни и тщательно расчешите.

Носите бандану

Завяжите бандану так, чтобы она прикрывала лоб и часть волос, это поможет сохранить прическу в порядке. Это не просто стильный аксессуар, она также способна впитывать излишний пот.

Используйте фиксирующие средства

Перед укладкой волос рекомендуется использовать фиксирующий спрей или гель. Это поможет закрепить причёску и предотвратить её распадение под воздействием пота.

Освежите прическу

Если ваша причёска частично испортилась от пота, не беспокойтесь. Просто воспользуйтесь расческой и немного фиксирующего средства для коррекции. Это поможет освежить укладку и вернуть ей желаемый вид.

Эти простые советы помогут вам справиться с излишним потоотделением головы в жаркую погоду и сохранить стильную и аккуратную причёску на длительное время.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Быстрые углеводы полезны при диабете
Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года
Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости
Как летняя жара влияет на электромобили: спецификации и рекомендации
Инновационный рассол для восполнения витаминов придумали в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников