"Не загорайте после эпиляции!": косметолог Егорова назвала единственный лазер на лето

Только этот лазер можно использовать при загаре: советы от косметолога Егоровой

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето в разгаре, и жители мегаполисов наводняют пляжи. Что делать, если вы не успели подготовить ножки к сезону отпусков? Какой метод эпиляции при каком типе волоса лучше выбрать, чтобы не получить раздражение и ежедневно отрастающий "ёжик"?

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После любой эпиляции нельзя загорать в течение недели, предупредила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

"Будет воспалительная пигментация на открытых участках кожи. После любой эпиляции — воск, шугаринг, лазер и так далее. Горячий александрит по загорелой коже тоже нельзя делать. Есть горячие александритовые лазеры, которые вспышками убирают волосы. По загорелой коже ими работать нельзя. Но это знает любой врач. Если пациент только вернулся с курорта и пошёл на лазерную эпиляцию на горячий александрит, его, скорее всего, развернут обратно, потому что это противопоказание — загорелая кожа", — предупредила Егорова.

Однако есть и исключение из правил — холодный александритовый лазер. Им можно делать эпиляцию по загорелой коже.

"Он единственный сейчас из разрешённых в мире эпиляции. Остальными лазерами делать эпиляцию по загару нельзя. И неделю после любой эпиляции лучше не загорать. Потому что кожа травмируется в любом случае", — рекомендовала врач-дерматолог.

Как же быть? Готовиться к пляжу за неделю-две, за 21 день?

"За неделю, конечно. Нужно, чтобы вся кожа зажила", — заключила специалист.