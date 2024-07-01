Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России создадут мультфильм "Дюймовочка"
Маринованные кабачки за 20 минут: лёгкая закуска в летнюю жару
Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация
ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки
Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране
Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру
Как хранить корнеплоды без погреба?
Стало известно, почему кошки любят сидеть на высоте
Садальского возмутило бегство генеральши Шевцовой за границу
"Не загорайте после эпиляции!": косметолог Егорова назвала единственный лазер на лето

Только этот лазер можно использовать при загаре: советы от косметолога Егоровой

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Лето в разгаре, и жители мегаполисов наводняют пляжи. Что делать, если вы не успели подготовить ножки к сезону отпусков? Какой метод эпиляции при каком типе волоса лучше выбрать, чтобы не получить раздражение и ежедневно отрастающий "ёжик"?

Только этот лазер можно использовать при загаре: советы от косметолога Егоровой
Фото: Freepik is licensed under Free license

После любой эпиляции нельзя загорать в течение недели, предупредила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

"Будет воспалительная пигментация на открытых участках кожи. После любой эпиляции — воск, шугаринг, лазер и так далее. Горячий александрит по загорелой коже тоже нельзя делать. Есть горячие александритовые лазеры, которые вспышками убирают волосы. По загорелой коже ими работать нельзя. Но это знает любой врач. Если пациент только вернулся с курорта и пошёл на лазерную эпиляцию на горячий александрит, его, скорее всего, развернут обратно, потому что это противопоказание — загорелая кожа", — предупредила Егорова.

Однако есть и исключение из правил — холодный александритовый лазер. Им можно делать эпиляцию по загорелой коже.

"Он единственный сейчас из разрешённых в мире эпиляции. Остальными лазерами делать эпиляцию по загару нельзя. И неделю после любой эпиляции лучше не загорать. Потому что кожа травмируется в любом случае", — рекомендовала врач-дерматолог.

Как же быть? Готовиться к пляжу за неделю-две, за 21 день?

"За неделю, конечно. Нужно, чтобы вся кожа зажила", — заключила специалист.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем
ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки
Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране
Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру
Как хранить корнеплоды без погреба?
Стало известно, почему кошки любят сидеть на высоте
Садальского возмутило бегство генеральши Шевцовой за границу
Советы визажиста: самые модные оттенки помад этого лета
Что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников