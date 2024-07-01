Советы стоматолога: защита зубов и десен от стресса

Как стресс влияет на здоровье зубов и десен

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Высокий уровень стресса, а также тревожность и нервное напряжение могут негативно повлиять на состояние зубов и десен. Стоматолог Ася Габуева рассказала, что при нервозности организм выделяет кортизол, который повышает уровень кислотности слюны, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта.

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Стресс также может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, что может привести к потере зубов. Кроме того, при стрессе может возникать мышечное напряжение в полости рта, что может привести к бруксизму — непроизвольному сжатию зубов и скрежетанию ими во сне, что вызывает различные заболевания полости рта и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

Для снижения влияния стресса на здоровье зубов следует соблюдать правильный режим дня, уделять внимание своему здоровью и не забывать о регулярных посещениях стоматолога. Это поможет избежать многих проблем с зубами и деснами, сохранив красивую и здоровую улыбку на долгие годы.