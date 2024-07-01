Летние тренды в макияже: какие помады выбрать в 2024 году

Летом стоит обновить не только гардероб, но и косметичку. Визажист Ольга Думцева порекомендовала несколько трендовых оттенков помад на летний сезон 2024, которые гарантированно привлекут внимание. Один из главных трендов этого лета — контрастные оттенки розового. Выбирайте либо сочные холодные тона, либо припыленные, но обязательно с холодным подтоном. Фуксия, лавандовые и полупрозрачные варианты помад с сатиновым финишем станут незаменимыми в вашей косметичке.
Выбор идеального красного оттенка помады — задача непростая. Важно учитывать, как красный цвет сочетается с вашим цветотипом. Неправильный оттенок красного может испортить образ, поэтому подойдите к выбору ответственно. В этом сезоне красные помады можно носить и днем, ведь строгих правил на яркие акценты в дневное время нет.
Если вы предпочитаете минималистичный макияж, откажитесь от нюдовых оттенков и замените их на легкие полупрозрачные блески для губ. Прозрачный блеск без шиммера или с легким оттенком, близким к вашим губам, станет отличным выбором на лето, а яркие цвета с глянцевым финишем оставьте для вечернего выхода.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.