Летний макияж 2024: оранжевые румяна и зеленые тени в моде

Тренды летнего макияжа: как добавить яркости в образ

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом можно позволить себе яркие эксперименты с макияжем, используя цветные палетки теней и тушь, откладывая строгие оттенки помады до холодов. Вместе с бьюти-блогером Рией Горбуновой мы собрали самые сочные тренды макияжа этого летнего сезона.

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Ярко-оранжевые румяна снова в тренде, навевая ассоциации с летними закатами и отдыхом у бассейна. Этот оттенок смотрится оригинально и стильно, подходит для кожи любого тона, придавая макияжу сияние и теплоту. Макияж глаз в теплых тонах также предпочтителен этим летом. Перламутровая кожа — хит сезона 2024. Особенно стоит обратить внимание на более холодные тона, используя опаловые тени для век с блестками или перламутровый жидкий хайлайтер.

Глянцевые, сияющие текстуры помад возвращаются, придавая образу свежесть и молодость. От прозрачных до насыщенных цветов, блестящие помады обеспечивают дополнительный объем, делая губы визуально более пухлыми и привлекательными. Яркие оттенки, такие как розовый или красный, добавят дерзости и игривости, а нейтральные тона с блеском создадут нежный и романтичный образ. Зеленые тени для век стали хитом модных показов этого лета, подчеркивая природную красоту и придавая взгляду свежесть и загадочность. Зеленый цвет подходит для любого типа кожи и цвета глаз, создавая стильный и современный образ в сочетании с нейтральными оттенками и тонкими черными стрелками.