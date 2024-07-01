Летний уход за волосами: как защитить пряди от солнца и моря

Советы по уходу за волосами в жаркое время года

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Летнее солнце, море и песок могут улучшить наше эмоциональное состояние, но на волосы они влияют негативно. Волосы становятся сухими и грубыми, требуя особого ухода, прежде чем создавать пляжные локоны или другие прически. Летний зной усиливает повреждения от средств для стайлинга, поэтому необходимо уделять внимание уходу за волосами.

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Основные причины повреждения волос летом включают вредные солнечные лучи и хлорку в бассейнах. Для защиты волос рекомендуется носить шляпу или другой аксессуар, например, бандану. Если не хочется ничего надевать на голову, можно использовать кондиционер перед выходом на улицу, чтобы сохранить влагу в волосах.

Питательные маски для волос, используемые один раз в неделю, помогут привести волосы в хорошее состояние. Особенно важно питание и восстановление волос после отпуска. Рекомендуется использовать пре-шампунь и питательные маски в течение нескольких недель после поездки.

Обычный шампунь и кондиционер лучше заменить на интенсивно увлажняющие средства. После мытья головы можно использовать масло или сыворотку для волос. Горячие инструменты для укладки, такие как выпрямители, стоит отложить в сторону, предпочитая естественные методы укладки.

Во время отпуска перед купанием в бассейне волосы лучше промывать холодной водой, чтобы уменьшить впитывание хлора. Также рекомендуется наносить увлажняющую маску для защиты от хлорированной и соленой воды. Крем после загара или солнцезащитный спрей для волос помогут предотвратить повреждение ультрафиолетом и сохранить эластичность волос.

Посещение салона позволит выяснить состояние волос и подлечить их. Приятным бонусом может стать новая стрижка, которая особенно полезна для осветленных волос после отдыха в жаркой стране.