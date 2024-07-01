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Летний уход за волосами: как защитить пряди от солнца и моря

Советы по уходу за волосами в жаркое время года

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Летнее солнце, море и песок могут улучшить наше эмоциональное состояние, но на волосы они влияют негативно. Волосы становятся сухими и грубыми, требуя особого ухода, прежде чем создавать пляжные локоны или другие прически. Летний зной усиливает повреждения от средств для стайлинга, поэтому необходимо уделять внимание уходу за волосами.

Советы по уходу за волосами в жаркое время года
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Основные причины повреждения волос летом включают вредные солнечные лучи и хлорку в бассейнах. Для защиты волос рекомендуется носить шляпу или другой аксессуар, например, бандану. Если не хочется ничего надевать на голову, можно использовать кондиционер перед выходом на улицу, чтобы сохранить влагу в волосах.

Питательные маски для волос, используемые один раз в неделю, помогут привести волосы в хорошее состояние. Особенно важно питание и восстановление волос после отпуска. Рекомендуется использовать пре-шампунь и питательные маски в течение нескольких недель после поездки.

Обычный шампунь и кондиционер лучше заменить на интенсивно увлажняющие средства. После мытья головы можно использовать масло или сыворотку для волос. Горячие инструменты для укладки, такие как выпрямители, стоит отложить в сторону, предпочитая естественные методы укладки.

Во время отпуска перед купанием в бассейне волосы лучше промывать холодной водой, чтобы уменьшить впитывание хлора. Также рекомендуется наносить увлажняющую маску для защиты от хлорированной и соленой воды. Крем после загара или солнцезащитный спрей для волос помогут предотвратить повреждение ультрафиолетом и сохранить эластичность волос.

Посещение салона позволит выяснить состояние волос и подлечить их. Приятным бонусом может стать новая стрижка, которая особенно полезна для осветленных волос после отдыха в жаркой стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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