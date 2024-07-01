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Здоровье ног: как правильный уход влияет на весь организм

Домашний уход за ногами: советы для поддержания здоровья и красоты

2:46
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Здоровье ног играет важную роль в общем состоянии организма. Ступни связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и даже мозгом, влияя на эмоции и умственную активность. На подошвах ног расположены точки, проецирующие все внутренние органы, поэтому мозоли, натоптыши, грибок или нечувствительные участки могут негативно повлиять на весь организм. Уход за ногами между сеансами педикюра в салоне необходим для поддержания здоровья.

Домашний уход за ногами: советы для поддержания здоровья и красоты
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Качество жизни напрямую зависит от здоровья ног. Если ноги болят, это мешает полноценной работе и ограничивает активность, что может привести к заболеваниям, связанным с малоподвижным образом жизни, таким как проблемы с сердцем, легкими, сосудами и пищеварительной системой, а также диабет. При диабете правильный уход за ногами особенно важен для предотвращения осложнений. В домашних условиях необходимо выполнять следующие процедуры.

Ноги нужно мыть ежедневно перед сном или после спортзала. Гигиена ног важна не менее, чем гигиена лица. Кожу следует тщательно вытирать, особенно между пальцами, чтобы предотвратить развитие бактерий и грибков.

При усталости ног рекомендуется делать солевые ванночки. Замачивание ног в теплой воде с морской солью, шампунем и эфирными маслами (например, апельсина или лаванды) на 15-20 минут помогает снять напряжение.

Эксфолиация кожи на ногах важна для удаления огрубевших участков. Массаж мягкой щеткой и использование скрабов или химических отшелушивателей раз в неделю помогут поддерживать гладкость кожи. Натоптыши и мозоли следует обрабатывать пемзой.

После скрабирования ноги необходимо высушить и нанести увлажняющий крем или натуральные масла, такие как масло ши или какао. При трещинах на пятках рекомендуется использовать крем со смягчающим эффектом или с мочевиной.

Здоровье ног также зависит от выбора обуви. Обувь должна быть просторной, с супинатором, хорошо спроектированной и изготовленной из натуральных дышащих материалов.

Внимательное отношение к здоровью ног и ногтей включает своевременное лечение грибковых инфекций и использование антиперспирантов или лекарственной пудры при потливости ног. Регулярный массаж стоп, прокатывание теннисного мяча или ходьба по рельефным поверхностям, таким как камни, трава или специальные коврики, также полезны для поддержания здоровья ног.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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