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Актуальные советы по окрашиванию волос: избегаем устаревших трендов

Какие окрашивания вышли из моды: советы по выбору нового стиля

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Стилисты рекомендуют выбирать окрашивание, которое нравится и подходит именно вам, однако к такому серьезному вопросу, как изменение цвета волос, стоит подходить осторожнее. От этого зависит, как ваш образ будет восприниматься в целом. Мы собрали топ окрашиваний, вышедших из трендов, но которые все еще популярны.

Какие окрашивания вышли из моды: советы по выбору нового стиля
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Сочные цвета, такие как розовый, персиковый и другие неестественные оттенки, вышли из трендов несколько лет назад. Эти цвета могут подойти для тематической вечеринки, но на постоянной основе их лучше избегать, чтобы оставаться в тренде. Замените неестественные оттенки на натуральные — этот тренд будет актуален всегда. Светлые пряди у лица, популярные после того, как Дуа Липа несколько лет назад выложила селфи с осветленными прядями, сегодня уместны только на молодых девушках. Для создания дорогого образа взрослой женщины это окрашивание уже не подойдет.

Растяжка, включая балаяж и эйртач, выглядит красиво только в исполнении опытного мастера. Если вы любите натуральный эффект, этот тип окрашивания может вам подойти, но стилисты все чаще говорят, что тренд на растяжку цвета уже приелся. Ее легко можно заменить на однотонное окрашивание в натуральный оттенок по всей длине, не забывая про колорирование.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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