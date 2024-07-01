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Опасные привычки красоты в средневековье: как они вредили здоровью девушек?

Смертельная красота: опасные привычки ухода за собой в средневековье

2:21
Моя семья » Красота и стиль

В средневековье привычки красоты и ритуалы за собой часто были далеки от современных стандартов гигиены и безопасности. Многие из этих практик, которые сегодня могут казаться странными или даже опасными, тогда считались обычными и неотъемлемыми частями ухода за внешностью. Сегодня мы расскажем о том, какие привычки красоты могли наносить вред здоровью девушки в средневековье.

Смертельная красота: опасные привычки ухода за собой в средневековье
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Ядовитые и агрессивные красители

Многие женщины стремились к бледному тону кожи, считавшемуся символом высокого статуса. Для достижения этого эффекта они использовали опасные и ядовитые вещества, такие как ртуть и свинец, содержащиеся в косметических средствах того времени. Эти вещества могли вызывать отравления, повреждения кожи и серьезные проблемы со здоровьем.

Агрессивные методы для удаления волос

Для удаления волос на лице и теле женщины могли использовать опасные и травмирующие методы, такие как щипцы, острые лезвия или щётки с известковыми порошками. Это могло приводить к раздражению кожи, инфекциям и даже серьезным повреждениям эпидермиса.

Использование токсичных ароматических веществ

Парфюмерия в средневековье часто содержала тяжёлые и токсичные компоненты, такие как мускус, янтарь и другие смолы, которые могли вызывать аллергии, головные боли и даже проблемы с дыханием у тех, кто находился вблизи.

Отсутствие гигиенических стандартов

В средневековье гигиенические стандарты были значительно ниже, чем сегодня. Недостаток чистоты и редкое мытьё могло способствовать распространению инфекций и кожных заболеваний.

Использование корсетов

Корсеты были распространены для достижения узкой талии и желаемой фигуры. Однако их носка могла ограничивать дыхание, изменять положение внутренних органов и вызывать серьёзные проблемы с позвоночником.

Сегодня мы понимаем, что многие из этих практик были опасными и вредными для девушек. Современные стандарты красоты и ухода за собой сосредоточены на безопасности, эффективности и здоровье кожи и волос, что значительно отличается от средневековых представлений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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