Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России создадут мультфильм "Дюймовочка"
Только этот лазер можно использовать при загаре: советы от косметолога Егоровой
Маринованные кабачки за 20 минут: лёгкая закуска в летнюю жару
Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация
ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки
Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране
Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру
Как хранить корнеплоды без погреба?
Стало известно, почему кошки любят сидеть на высоте
Молочные реки, медовые берега для кожи: раскрыты секреты идеального ухода

Почему косметика на основе мёда и молока так полезна для вашей кожи

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Мёд и молоко — аппетитное сочетание. Этот коктейль полезен не только на вкус, но и нашей коже. С древних времён женщины использовали мёд и молоко для ухода за телом, локонами, губами и ногтями. И даже в эпоху инноваций косметика на основе мёда и молока остаётся одной из популярнейших в мире. Расскажем, почему.

Почему косметика на основе мёда и молока так полезна для вашей кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

Тонизирующее и осветляющее молоко

Молочная кислота является отличным тонизирующим ингредиентом. Косметические средства с ней могут работать как превосходные тоники для кожи любого типа. Они придают упругость тканям, делая кожу эластичнее, уменьшают пигментацию и освежают цвет лица.

Молоко — лучший натуральный увлажнитель, оно питает глубокие слои, а маски для лица на его основе поддержат кожу в увлажнённом состоянии.

"Кремы на основе молока препятствуют выделению тирозина, выравнивая тон и очищая кожу от жира", — объяснила Womanhit косметолог Лиана Давыдова.


Молоко — удивительное средство для борьбы с акне. Мёд не допускает пересушивания эпидермиса, что держит акне под контролем, а ещё контролирует выделение кожного сала.

Заживляющий и омолаживающий  мёд

Мёд содержит компоненты, ускоряющие заживление и снимающие воспаление, он убивает бактерии.

"Он полезен при воспалительных заболеваниях, включая экзему и атопический дерматит. Он борется с кожными инфекциями благодаря мощным антибактериальным свойствам", — пояснила Лиана Давыдова.

Мёд притягивает влагу глубоко в слои дермы и омолаживает, что делает его полезным для сухой кожи. В нём содержатся аминокислоты, минералы и витамины, способные бороться со свободными радикалами. Любые скрабы для тела на основе мёда прекрасно очищают кожу, одновременно увлажняя её.

Мёд также содержит немного перекиси водорода, мягко осветляет и уменьшает гиперпигментацию. Он хорошо справляется с лечением солнечных ожогов. Косметика на основе мёда сохраняет полезные свойства сырья, хотя обычно именно косметическая формула помогает эффективно ухаживать за телом и лицом.

 

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем
ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки
Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране
Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру
Как хранить корнеплоды без погреба?
Стало известно, почему кошки любят сидеть на высоте
Садальского возмутило бегство генеральши Шевцовой за границу
Советы визажиста: самые модные оттенки помад этого лета
Что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников