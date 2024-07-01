Молочные реки, медовые берега для кожи: раскрыты секреты идеального ухода

Почему косметика на основе мёда и молока так полезна для вашей кожи

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мёд и молоко — аппетитное сочетание. Этот коктейль полезен не только на вкус, но и нашей коже. С древних времён женщины использовали мёд и молоко для ухода за телом, локонами, губами и ногтями. И даже в эпоху инноваций косметика на основе мёда и молока остаётся одной из популярнейших в мире. Расскажем, почему.

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Тонизирующее и осветляющее молоко

Молочная кислота является отличным тонизирующим ингредиентом. Косметические средства с ней могут работать как превосходные тоники для кожи любого типа. Они придают упругость тканям, делая кожу эластичнее, уменьшают пигментацию и освежают цвет лица.

Молоко — лучший натуральный увлажнитель, оно питает глубокие слои, а маски для лица на его основе поддержат кожу в увлажнённом состоянии.

"Кремы на основе молока препятствуют выделению тирозина, выравнивая тон и очищая кожу от жира", — объяснила Womanhit косметолог Лиана Давыдова.



Молоко — удивительное средство для борьбы с акне. Мёд не допускает пересушивания эпидермиса, что держит акне под контролем, а ещё контролирует выделение кожного сала.

Заживляющий и омолаживающий мёд

Мёд содержит компоненты, ускоряющие заживление и снимающие воспаление, он убивает бактерии.

"Он полезен при воспалительных заболеваниях, включая экзему и атопический дерматит. Он борется с кожными инфекциями благодаря мощным антибактериальным свойствам", — пояснила Лиана Давыдова.

Мёд притягивает влагу глубоко в слои дермы и омолаживает, что делает его полезным для сухой кожи. В нём содержатся аминокислоты, минералы и витамины, способные бороться со свободными радикалами. Любые скрабы для тела на основе мёда прекрасно очищают кожу, одновременно увлажняя её.

Мёд также содержит немного перекиси водорода, мягко осветляет и уменьшает гиперпигментацию. Он хорошо справляется с лечением солнечных ожогов. Косметика на основе мёда сохраняет полезные свойства сырья, хотя обычно именно косметическая формула помогает эффективно ухаживать за телом и лицом.