Неубиваемый свежий маникюр на море: летние лайфкаки от топ-мастера

Неубиваемый маникюр: Nail-мастер раскрыл секреты долгой носки в отпуске

4:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето, жара, морской бриз — это возможность наконец-то дать волю фантазии и ярким цветам в маникюре. Неоны, сочный коралл, апельсин, ультрамарин и фуксия, классический белый под загар и цветной френч — всё это никогда не выйдет из летних трендов.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Но что делать, если вы не хотите "изменять" своему мастеру во время длительного отпуска, пластина с покрытием отрастает, а провести незабываемые дни хочется с идеальными ноготками? Nail-мастер поделилась принципами выбора дизайна, позволяющего носить маникюр максимально долго без ущерба для эстетики.

Перед тем как отправиться к морю, выбирайте дизайн, который будет отрастать максимально незаметно. Безусловный фаворит — нюдовые полупрозрачные базы под френч. Это может быть одна только база, белый френч или яркие неоновые "улыбки" любых оттенков как альтернатива классике. Это может быть градиент от максимально близкого к ногтю оттенка базы у кутикулы до плотного цвета на кончиках.

Впрочем, если желание носить плотные летние цвета и классический белый под загар преобладает, можно обыграть отрастающую длину и замаскировать старое покрытие до следующей процедуры.

Вас спасёт обычный лак для ногтей с шиммером. Обезжирьте поверхность жидкостью для снятия без ацетона или спиртом. Аккуратно нанесите блёстки у кутикулы и стяните их на нет к кончику ногтя — мерцающий градиент скроет отросшую границу. Обычно лаки с добавлением блёсток отлично держатся, но если что-то пойдёт не так, всегда можно удалить их жидкостью для снятия.

Альтернативный вариант — купить лак с тонкой кистью для френча и отрисовать лунки над отросшим краем, либо обратный френч. Этот дизайн поможет вписать границу гель-лака в новый дизайн, но требует сноровки. Выбирайте металлик — серебро, золото или бронзу, с такими лаками легче всего справиться.

Если же ровные линии — не ваш конёк, скрыть границу поможет стемпинг: продольные и поперечные полоски, сеточка строгого геометрического узора, круги и лунки — на пластине есть любые варианты. Это быстро, просто и эффектно. Проще всего работать с чёрным лаком. Металлик тоже легко ложится, он скроет любые огрехи и сместит акцент на рисунок. Не забудьте обезжирить ноготь до работы и покрыть защитным топовым слоем после.

Если стемпинга нет под рукой, спасёт дотс с металлическими шариками на концах. Просто проставьте им лаковые точки над отросшей границей покрытия и точки меньшего диаметра — под ней, получится строгий дизайн в японском стиле.

Эти простые советы помогут вам доносить маникюр до конца отпуска и не прятать руки в последние вечера на побережье.

Главное — не берегите маникюр, если заметили отслойку. Лучше снять такое покрытие сразу, поскольку попадание воды под него неизбежно, и вы рискуете получить синегнойную палочку.

Не забывайте увлажнять кутикулу. Кожа на пляже сильно сохнет под солнцем и воздействием морской соли. Используйте натуральные увлажняющие кремы и масла.

Летние тренды

Всегда популярны классический белый и френч во всех вариациях. Яркие неоны, жёлтый, коралл, оранж, ультрамарин, фуксия, а также все оттенки от небесно-голубого до цвета морской волны. В противовес яркому выбору загорелые руки освежает "конфетная" пастель: холодная мята, лаванда, нежный розовый.

Летом большим спросом пользуются втирки: жемчужные, радужные и хром. Акцентные стразы и мраморный дизайн. По-прежнему актуальна роспись акцентного ногтя: флористика и сочные лимоны, апельсины, лаймы и вишни. Из объёмных дизайнов можно выделить имитацию ракушки с перламутровой втиркой.