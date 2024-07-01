Новая стрижка для нового образа: советы от стилистов

Смена стрижки — отличное решение, особенно если вы заметили, что ваша прическа больше не выглядит объемной. Со временем волосы отрастают, теряют объем и становятся тяжелее, что создает эффект "приклеенных" к голове волос. В таком случае стоит записаться к мастеру на коррекцию или выбрать новую стрижку.
Важно учитывать, что ваша стрижка должна подходить форме лица. Неправильная стрижка, даже если она стильная и трендовая, не подчеркнет достоинства вашего лица и не добавит уверенности. Перед визитом к мастеру лучше изучить примеры звезд с похожей формой лица или проконсультироваться с опытным стилистом.
Кроме того, стрижка должна соответствовать вашему новому стилю. Если вы изменили гардероб или изменили стиль, стоит задуматься о смене прически. Обязательно проконсультируйтесь с профессионалом, а не только с подругами.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.