Новая стрижка для нового образа: советы от стилистов

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Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически

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Моя семья » Красота и стиль

Смена стрижки — отличное решение, особенно если вы заметили, что ваша прическа больше не выглядит объемной. Со временем волосы отрастают, теряют объем и становятся тяжелее, что создает эффект "приклеенных" к голове волос. В таком случае стоит записаться к мастеру на коррекцию или выбрать новую стрижку.

Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Фото: Freepik is licensed under Free license

Важно учитывать, что ваша стрижка должна подходить форме лица. Неправильная стрижка, даже если она стильная и трендовая, не подчеркнет достоинства вашего лица и не добавит уверенности. Перед визитом к мастеру лучше изучить примеры звезд с похожей формой лица или проконсультироваться с опытным стилистом.

Кроме того, стрижка должна соответствовать вашему новому стилю. Если вы изменили гардероб или изменили стиль, стоит задуматься о смене прически. Обязательно проконсультируйтесь с профессионалом, а не только с подругами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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