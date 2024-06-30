Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Тихое место: День первый" установил рекорд по сборам в США за выходные
Как выбрать и установить идеальное освещение для зеркала в ванной комнате
Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак
Побег от рутины: история пары, выбравшей жизнь на необитаемом острове
Сосо Павлиашвили: пять раз переболел COVID-19 и столкнулся с проблемами давления
Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка
Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии
Ваши повседневные привычки шокируют вашу кошку
Как начать ходить больше?
Как сохранить красоту ног летом: советы по уходу

Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Лето для многих — это время солнца и прогулок, а для некоторых счастливчиков — моря и песка. Кто не любит проводить день в парке или на пляже под солнечными лучами? Однако ваши ноги не всегда разделяют это увлечение. В жаркие летние месяцы им приходится несладко, независимо от того, находитесь ли вы в мегаполисе или маленьком городке у моря. Чтобы ваши ноги выглядели красиво и чувствовали себя отлично, следует придерживаться семи советов по уходу за ними летом. Эти рекомендации помогут сохранить свежесть ног и продлить эффект от салонного педикюра.

Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Ледяные ванночки для ног после жаркого дня помогут снять отек и усталость. Замачивание ног в миске с ледяной водой на 5-10 минут освежит их и вернет к нормальному состоянию. После процедуры ноги следует тщательно вытереть и увлажнить. Ходьба босиком полезна для массажа ступней, но только если вы топчетесь по морским камням или специальному коврику. На улице всегда следует носить обувь, чтобы защитить ноги от грязи, микробов, грибковых инфекций и солнечных ожогов.

Для активного отдыха на воде лучше приобрести водонепроницаемую обувь из неопрена. Она защитит ноги от песка и камней, а также обеспечит устойчивость на неровной или скользкой поверхности. Не забывайте наносить солнцезащитный крем на ноги, особенно если носите короткие платья и юбки. Отшелушивание пемзой или пилочкой поможет удалить огрубевшую кожу, что особенно актуально при ношении открытой обуви. Носить тапочки-вьетнамки ежедневно не рекомендуется, так как такая обувь не защищает пятки и боковые стороны ног от летних воздействий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
МОК выдвинул позорные требования для спортсменов из России Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Последние материалы
"Тихое место: День первый" установил рекорд по сборам в США за выходные
Как выбрать и установить идеальное освещение для зеркала в ванной комнате
Быстрый способ очистить чеснок: лайфхак
Побег от рутины: история пары, выбравшей жизнь на необитаемом острове
Сосо Павлиашвили: пять раз переболел COVID-19 и столкнулся с проблемами давления
Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка
Эксперт заявил о необходимости перезапуска экономики Молдавии
Ваши повседневные привычки шокируют вашу кошку
Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций
Как начать ходить больше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников