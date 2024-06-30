Как сохранить красоту ног летом: советы по уходу

Летний уход за ногами: семь обязательных рекомендаций

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето для многих — это время солнца и прогулок, а для некоторых счастливчиков — моря и песка. Кто не любит проводить день в парке или на пляже под солнечными лучами? Однако ваши ноги не всегда разделяют это увлечение. В жаркие летние месяцы им приходится несладко, независимо от того, находитесь ли вы в мегаполисе или маленьком городке у моря. Чтобы ваши ноги выглядели красиво и чувствовали себя отлично, следует придерживаться семи советов по уходу за ними летом. Эти рекомендации помогут сохранить свежесть ног и продлить эффект от салонного педикюра.

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Ледяные ванночки для ног после жаркого дня помогут снять отек и усталость. Замачивание ног в миске с ледяной водой на 5-10 минут освежит их и вернет к нормальному состоянию. После процедуры ноги следует тщательно вытереть и увлажнить. Ходьба босиком полезна для массажа ступней, но только если вы топчетесь по морским камням или специальному коврику. На улице всегда следует носить обувь, чтобы защитить ноги от грязи, микробов, грибковых инфекций и солнечных ожогов.

Для активного отдыха на воде лучше приобрести водонепроницаемую обувь из неопрена. Она защитит ноги от песка и камней, а также обеспечит устойчивость на неровной или скользкой поверхности. Не забывайте наносить солнцезащитный крем на ноги, особенно если носите короткие платья и юбки. Отшелушивание пемзой или пилочкой поможет удалить огрубевшую кожу, что особенно актуально при ношении открытой обуви. Носить тапочки-вьетнамки ежедневно не рекомендуется, так как такая обувь не защищает пятки и боковые стороны ног от летних воздействий.