Бесполезные способы похудения: мифы и реальность

Ошибки в борьбе с лишним весом: что не работает

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на то, что лето уже наступило, многие продолжают пытаться похудеть. Однако не все известные способы оказываются эффективными. Диетологи и фитнес-гуру подтверждают, что некоторые методы бесполезны, хотя ими пользуется огромное количество людей.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Легендарные обертывания пищевой пленкой давно стали популярным этапом на пути к красивому телу, но их эффективность сомнительна. Специалисты уверены, что постоянное обматывание пленкой, особенно во время упражнений, может быть опасно. Мышцы становятся вялыми из-за потери жидкости, увеличивается нагрузка на сердце, и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы может понадобиться медицинская помощь.

Многие обещают себе изменить рацион с начала новой недели, но удержаться на строгих ограничениях удается немногим. Большинство срывается уже на второй неделе, возвращаясь к любимой пище. Такой метод похудения оказывается бесполезным.

Популярные чаи и кофе для похудения, разделяемые на слабительные, мочегонные и подавляющие аппетит, не приносят долгосрочного эффекта. Постоянное их употребление опасно, так как вместе с вредными веществами выводятся и полезные, что может привести к обезвоживанию и нарушениям работы кишечника.

Некоторые уверены, что диеты бесполезны и можно активно заниматься спортом, продолжая есть все подряд. Диетологи и фитнес-тренеры предупреждают, что такой подход не принесет результатов. Похудение возможно только при соблюдении рациона и регулярной физической активности.