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Целлюлит: мифы и реальность

Как бороться с целлюлитом: советы и факты

1:52
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Целлюлит беспокоит миллионы женщин по всему миру, и реклама постоянно утверждает, что от неровностей на ягодицах и бедрах необходимо избавиться. Однако наши представления о целлюлите часто далеки от реальности. В общепринятом понимании целлюлит — это неровности на коже, которые могут напоминать шкурку апельсина или творог. Он чаще всего появляется на бедрах и ягодицах, но может быть и на руках или животе, что является естественным и не патологическим.

Как бороться с целлюлитом: советы и факты
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Целлюлит также встречается у мужчин, хотя и реже: около 10% против 80% у женщин. Врачи не считают целлюлит заболеванием, а воспринимают его как эстетическую особенность и норму для 80-90% женщин. Бугорки на коже не являются воспалением, не влияют на обмен веществ или показатели анализов. Важно не путать целлюлит с липедемой, которая характеризуется болезненностью при прикосновении, синяками и холодными на ощупь участками кожи. В этом случае требуется консультация дерматолога.

Распространено мнение, что целлюлит появляется из-за лишнего веса, но на самом деле причины его возникновения разнообразны: наследственность, возраст, особенности кожи, сниженный уровень эстрогенов и образ жизни. Более 60% стройных женщин также сталкиваются с этой проблемой. В домашних условиях избавиться от целлюлита практически невозможно. Эффективными считаются салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Для сглаживания кожи и улучшения её тонуса дома помогают средства с кофеином и ретинолом, но они действуют только при регулярном и длительном применении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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