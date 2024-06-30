Идеальные стрижки для женщин элегантного возраста: советы стилиста

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Как обновить образ после 40: пикси, каскад и боб

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Стилисты рекомендуют менять прическу каждое десятилетие, чтобы освежить образ и скрыть возрастные изменения. Ася Шубина, стилист и колорист, советует женщинам элегантного возраста обратить внимание на несколько стрижек.

Как обновить образ после 40: пикси, каскад и боб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Пикси — дерзкая стрижка, которая идеально подчеркивает длину шеи. В определенном возрасте она может сыграть на руку и не требует много времени на уход. Для тех, кто не готов расставаться с большим количеством волос, подойдет средняя длина до плеч или чуть ниже. Важно следить за кончиками, чтобы избежать небрежного вида от истонченных окрашенных волос.

Каскад поможет добиться визуального объема даже на тонких волосах, а длинные пряди у лица скроют проблемы с овалом.

Боб — универсальная стрижка, которая подходит всем. Существует множество вариантов боба: можно оставить удлиненные пряди для скрытия недостатков или сделать эффектный короткий вариант с челкой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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