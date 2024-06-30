Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чужие кошки появляются на вашем пороге: причины и приметы
Ученые из ПНИПУ могут сформировать рекомендации по строильству на глинстых грунтах
Как защитить собаку от клещей: советы и распространённые ошибки
Как сделать фары автомобиля более яркими
Объём страхования при неполном каско
Как яркие цвета купальников могут спасти вашу жизнь на отдыхе
Ксения Собчак назвала визит Канье Уэста в Москву частным мероприятием
Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта
Если еда прилипает к сковороде: что делать
Ботокс и нанопластика для волос: как вернуть блеск и здоровье

Современные процедуры для волос: ботокс и нанопластика

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Мир до обидного несовершенен: блондинки вечно красятся в черный и рыжий, а брюнетки и шатенки усердно осветляют локоны. Прямые волосы стараются завить, а вьющиеся распрямить, и конца-края этому не видно. Но такие трансформации могут сильно навредить вашей шевелюре. К счастью, технологии не стоят на месте. Профессиональные процедуры для волос, направленные на уменьшение пушистости и восстановление блеска и здоровья волосяного волокна, сильно изменились за последние 10 лет. Сначала был ботокс для волос, а теперь — нанопластика. Несмотря на то, что эти две услуги по разглаживанию волос очень похожи, есть ключевые различия в том, какие результаты они дают и как работают, рассказывает стилист-парикмахер Евгения Куклина. Давайте рассмотрим подробнее, как это достигается.

Современные процедуры для волос: ботокс и нанопластика
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Ботокс для волос — это салонная процедура, в состав которой входят кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, глубоко проникающие в кортекс, увлажняя и восстанавливая структуру. Идеально подходит для химически обработанных волос, которые подвергались воздействию солнца. Чем более поврежденными и пересушенными являются волосы, тем более впечатляющими будут результаты процедуры. Ботокс для волос не выделяет токсичных испарений или химических запахов при нанесении и очень бережно относится к коже головы. Он восстанавливает волосы изнутри, сохраняя их естественный рисунок завитков и не делая их плоскими. Результат держится около двух-трех месяцев и может повторяться так часто, как необходимо.

Нанопластика — это новый вид салонного выпрямления волос, представляющий собой уникальную органическую формулу с аминокислотами, коллагеном и множеством других полезных активных питательных веществ. Цель — придать волосам блеск и роскошный вид без использования вредных химических веществ. В отличие от ботокса для волос, нанопластика надолго выпрямляет и разглаживает волосы, минимизируя термическое повреждение. Результат также держится около двух-трех месяцев. Попробуйте эти процедуры и выберите ту, которая больше всего подходит вам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Последние материалы
Современные процедуры для волос: ботокс и нанопластика
Фитнес-тренер рассказала, каковы типичные ошибки при выполнении ягодичного моста
Ученые ответили на вопрос, почему у человека есть "вечные" воспоминания
Эффективный уход за кожей ног: советы мастера педикюра
Эксперт оценил вероятность прекращения экспорта бензина
Почему собака гоняется за хвостом: причины и риски
Как избавиться от кристаллизации мёда
Круизный лайнер из Белфаста отправился в самое долгое путешествие в истории
Алсу о разводе и личной жизни: откровенное заявление на премии "Мама года 2024"
Понятие транспортного страхования: кратко о каско
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников