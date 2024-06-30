Ботокс и нанопластика для волос: как вернуть блеск и здоровье

Современные процедуры для волос: ботокс и нанопластика

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Мир до обидного несовершенен: блондинки вечно красятся в черный и рыжий, а брюнетки и шатенки усердно осветляют локоны. Прямые волосы стараются завить, а вьющиеся распрямить, и конца-края этому не видно. Но такие трансформации могут сильно навредить вашей шевелюре. К счастью, технологии не стоят на месте. Профессиональные процедуры для волос, направленные на уменьшение пушистости и восстановление блеска и здоровья волосяного волокна, сильно изменились за последние 10 лет. Сначала был ботокс для волос, а теперь — нанопластика. Несмотря на то, что эти две услуги по разглаживанию волос очень похожи, есть ключевые различия в том, какие результаты они дают и как работают, рассказывает стилист-парикмахер Евгения Куклина. Давайте рассмотрим подробнее, как это достигается.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Ботокс для волос — это салонная процедура, в состав которой входят кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, глубоко проникающие в кортекс, увлажняя и восстанавливая структуру. Идеально подходит для химически обработанных волос, которые подвергались воздействию солнца. Чем более поврежденными и пересушенными являются волосы, тем более впечатляющими будут результаты процедуры. Ботокс для волос не выделяет токсичных испарений или химических запахов при нанесении и очень бережно относится к коже головы. Он восстанавливает волосы изнутри, сохраняя их естественный рисунок завитков и не делая их плоскими. Результат держится около двух-трех месяцев и может повторяться так часто, как необходимо.

Нанопластика — это новый вид салонного выпрямления волос, представляющий собой уникальную органическую формулу с аминокислотами, коллагеном и множеством других полезных активных питательных веществ. Цель — придать волосам блеск и роскошный вид без использования вредных химических веществ. В отличие от ботокса для волос, нанопластика надолго выпрямляет и разглаживает волосы, минимизируя термическое повреждение. Результат также держится около двух-трех месяцев. Попробуйте эти процедуры и выберите ту, которая больше всего подходит вам.