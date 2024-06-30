Как добиться идеальных пяточек: ванночки, маски и кремы

Эффективный уход за кожей ног: советы мастера педикюра

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа ног нуждается в усиленном уходе из-за её плотности. Красивые пяточки особенно актуальны в летний период, когда почти вся обувь открытая. Мы поговорили с мастером педикюра Светланой Любимовой, которая рассказала о важных правилах ухода за стопами в домашних условиях. Ванночки: распаривать кожу необходимо пару раз в две недели, чаще не ст

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

оит. Кожа должна успеть обновиться, поэтому не нужно заниматься распариванием через день, как мы это любим. Это достаточно агрессивная процедура. Ванночки с добавлением молока помогут еще эффективнее размягчить кожу. Просто добавьте пол-литра молока в таз с теплой водой. Подержите стопы в тазу примерно полчаса и аккуратно обработайте пемзой.

Маска: для дополнительного ухода можно использовать маски для ног. Светлана рекомендует добавить в уход маски, если кожа слишком грубая и есть трещинки, которые не берет крем. Отличную маску можно приготовить на основе меда. Растопите мед на водяной бане, если он слишком твердый, затем смешайте с оливковым маслом (1:1). Нанесите на стопы и оберните пищевой пленкой. Выдержите полчаса и тщательно смойте водой.

Крем с мочевиной: обычный крем для тела не будет работать так же хорошо, как специальный крем с мочевиной. Мочевина мощно размягчает даже самую грубую кожу, при этом вы никак не травмируете кожу, как это могло бы быть с пилкой или щипчиками. Используйте крем с мочевиной (10%) на ночь, уже через пару применений вы оцените невероятную мягкость кожи.