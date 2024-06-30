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Пляжные волны: как создать трендовую прическу дома

Лайфхаки для создания небрежных пляжных волн

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Нет времени делать полноценную укладку, а идти с прямыми волосами скучно? Понимаем! Для решения этой проблемы мы попросили стилиста-парикмахера Тамару Абрамян рассказать о том, как сделать трендовые в этом сезоне пляжные волны в домашних условиях.

Лайфхаки для создания небрежных пляжных волн
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Косы разной толщины: на мокрые волосы заплетите плотные косы разной толщины, это позволит создать те самые небрежные натуральные волны. После расплетения сбрызнете волосы соляным спреем. Тамара советует делать такие косы на ночь, чтобы волосы успели высохнуть. Волны продержатся несколько дней.

Текстурайзер: высушите локоны с помощью специального средства для текстурирования волос с термозащитой. Затем используйте конусную плойку и накрутите волосы в разных направлениях. В конце сбрызните соляным спреем и немного распушите волны руками.

Жгуты: заверните волосы в небольшие жгуты и пройдитесь по ним утюжком. Закрепите результат либо текстурайзером, либо соляным спреем. Это придаст волнам пляжный эффект.

Пляжные волны — очевидный тренд этого лета и, возможно, следующего, так как мода на небрежные, натуральные пляжные прически только растет! Обязательно попробуйте воплотить эти лайфхаки и выберите самый подходящий для себя. Возможно, вы будете их чередовать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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