Пять стильных розовых макияжей для любого случая

Розовый макияж: нежность и романтика в каждом образе

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Розовый макияж всегда выглядит нежно и романтично, независимо от возраста. И нет, не обязательно представлять себе Барби с её яркой фуксией (хотя это тоже возможно). Будь то почти нюдовые розовые губы или великолепные перламутровые тени с оттенком пыльной розы, всё разнообразие этого цвета выглядит очень элегантно. К тому же, розовый подходит для любого случая — от вечернего свидания до позднего завтрака с подружками и даже ночного выхода в свет. Итак, 50 оттенков розового? Почему бы и нет! Вот как можно воссоздать 5 розовых образов для макияжа с подиумов, которые подойдут к любому настроению и стилю.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Дымчатое чудо: для создания мягкого романтического образа нанесите нейтральный бежевый к сатиновому розовому. Более светлый оттенок нанесите на внутренние уголки глаз, а более темный — на внешние. Добавьте сиреневый оттенок в складку для глубины и объема. Растушуйте, дополните контрастной подводкой и нюдовыми губами — и вы готовы!

Та самая фуксия: сочетайте яркие глаза с не менее яркими губами. Тени цвета металлик и матовые губы делают этот образ идеальным для вечеринки. Нанесите сильно пигментированные розовые тени, добавьте немного фиолетового для глубины, растушуйте и нарисуйте идеальный "кошачий глаз" жидкой подводкой. Дополните образ помадой в тон.

Акцент на глаза: нанесите сплошной матовый оттенок в форме широкой стрелки на всё веко, следя за четкостью хвостиков. Губы покройте прозрачным блеском, для винтажного эффекта можно добавить "мушку" над верхней губой или нарисовать маленькое сердечко карандашом.

Просто и изящно: нанесите тонкий лайнер на верхнее веко, придерживаясь тренда плавающей подводки. Для усиления образа добавьте немного розовых теней на нижнюю линию ресниц, хайлайтер и нюдовые губы.

Во всем блеске: попробуйте перламутровый розовый макияж, используя одно средство, например, кремовое. Один и тот же оттенок нанесите на веки, скулы и губы. Для контрастности добавьте темный бежевый на внешние уголки глаз.