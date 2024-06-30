Вспоминаем правила безопасного загара: повторение основных принципов

Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После того как вы вернетесь из отпуска, не забудьте пользоваться лосьоном после загара, чтобы увлажнить и успокоить кожу после воздействия солнца. Также стоит избегать пилингов и других процедур, которые могут дополнительно раздражить кожу. Пейте больше воды, чтобы оставаться увлажненными изнутри, а также употребляйте пищу, богатую антиоксидантами, чтобы помочь коже восстановиться.

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Важно помнить, что длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к серьезным проблемам со здоровьем кожи, включая преждевременное старение и повышенный риск развития рака кожи. Поэтому следует всегда соблюдать меры предосторожности, когда находитесь на солнце, и не злоупотреблять загаром. Помните, что безопасность вашей кожи важнее модного загара.

И наконец, не стоит забывать о регулярных проверках у дерматолога, особенно если у вас есть родовая предрасположенность к образованию родинок или пигментных пятен. Раннее обнаружение проблем поможет своевременно начать лечение, если это понадобится. Помните, что здоровье вашей кожи несравненно важнее кратковременного удовольствия от загара.