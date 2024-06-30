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Вспоминаем правила безопасного загара: повторение основных принципов

Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала

1:14
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После того как вы вернетесь из отпуска, не забудьте пользоваться лосьоном после загара, чтобы увлажнить и успокоить кожу после воздействия солнца. Также стоит избегать пилингов и других процедур, которые могут дополнительно раздражить кожу. Пейте больше воды, чтобы оставаться увлажненными изнутри, а также употребляйте пищу, богатую антиоксидантами, чтобы помочь коже восстановиться.

Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала
Фото: openverse.org by ibm4381, CC BY 2.0

Важно помнить, что длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к серьезным проблемам со здоровьем кожи, включая преждевременное старение и повышенный риск развития рака кожи. Поэтому следует всегда соблюдать меры предосторожности, когда находитесь на солнце, и не злоупотреблять загаром. Помните, что безопасность вашей кожи важнее модного загара.

И наконец, не стоит забывать о регулярных проверках у дерматолога, особенно если у вас есть родовая предрасположенность к образованию родинок или пигментных пятен. Раннее обнаружение проблем поможет своевременно начать лечение, если это понадобится. Помните, что здоровье вашей кожи несравненно важнее кратковременного удовольствия от загара.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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