От ультрафиолетовых лучей до защиты кожи: руководство по солнцезащитным кремам

Солнцезащитные средства: как выбрать правильно для вашей семьи

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отдых на солнце — важное времяпрепровождение, способствующее укреплению здоровья и обогащению организма необходимым витамином D. Однако необходимо помнить, что вредные ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу в отсутствие правильной защиты. Солнцезащитный крем становится надёжным союзником в борьбе с негативными воздействиями солнца. В мире разнообразных средств трудно определить, какой из них подходит лучше всего для вас и вашей семьи. Мы готовы поделиться информацией об основных типах солнцезащитных средств с различными фильтрами SPF, рассказать о наиболее безопасных ингредиентах и тех, которые следует избегать.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Солнцезащитный крем оснащён активными компонентами, защищающими клетки кожи от воздействия ультрафиолетового излучения, в том числе от лучей UVB, вызывающих ожоги, и UVA, повреждающих структуру кожи. Эта защита может предотвратить различные кожные проблемы, включая рак и признаки старения. Дерматологи подчёркивают, что солнцезащитные средства содержат химические или физические активные компоненты, или их комбинацию, обеспечивающую защиту от ультрафиолетового излучения.

Солнцезащитные средства представлены в различных формах: кремы, лосьоны, гели, спреи, стики и другие уникальные текстуры. Хотя спреи, лосьоны и кремы обладают сходным действием при правильном применении, но использование спрея требует особой осторожности, чтобы гарантировать, что вы наносите достаточное количество продукта равномерно на вашу кожу.