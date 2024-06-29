Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней

Освежающие короткие стрижки: идеальный выбор на лето

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие предпочитают простоту и легкость в укладке волос. Стилист Анна Новикова рассказала о самых популярных коротких стрижках этого сезона, которые идеально подходят для борьбы с жарой.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Каре — это вечная классика, подходящая почти всем. Стилист рекомендует выбирать форму каре в зависимости от типа лица и личных предпочтений. Важно учитывать, что идеально ровный срез потребует ежедневной укладки. Для вьющихся волос особенно важно выбирать опытного мастера, чтобы избежать нежелательных последствий.

Боб — отличный выбор для тех, кто ищет что-то еще короче. Эта стрижка подчеркивает шею, что придает образу изысканность. Тренд на небрежность делает ее особенно актуальной, особенно если у вас крупные черты лица.

Гарсон — отличный выбор для тех, кто не хочет волос у лица. Эта стрижка легко поддерживает форму и не требует сложной укладки. Однако требуется регулярный визит к мастеру, чтобы избежать неряшливого вида при отросших волосах.