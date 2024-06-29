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Химический состав воды из крана: что важно знать о его влиянии на кожу

Опасности водопроводной воды: как она влияет на состояние кожи и как защититься

2:06
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Вода из крана, которую мы используем для мытья рук, посуды и принятия душа, содержит не только H2O, но и различные химические элементы. Изучение их состава поможет понять, как эти компоненты могут негативно повлиять на состояние кожи. Жесткость воды определяется содержанием ионов кальция и магния, которые, в больших концентрациях, могут привести к образованию накипи и осадков в системах водоснабжения и бытовой технике.

Опасности водопроводной воды: как она влияет на состояние кожи и как защититься
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Для кожи жесткая вода означает потерю естественного блеска и эластичности, возможное появление сухости и шелушений, что является предвестником серьезных проблем, таких как экзема и атопический дерматит. Щелочность или кислотность воды, определяемая уровнем pH, также оказывает существенное влияние на кожу. Очень щелочные или кислотные воды могут вызывать раздражение и сухость кожи, в то время как слабокислая или нейтральная среда является наилучшим выбором для ее здоровья.

В воде также содержатся различные неорганические элементы, такие как медь, никель, цинк, железо, свинец, которые при высоких концентрациях могут вызывать различные кожные проблемы и способствовать развитию серьезных дерматологических заболеваний. Примеси хлора, применяемого для обеззараживания воды, могут также стать причиной кожных проблем. Хлор образует соединения, которые могут быть канцерогенными и наносить вред коже.

Для защиты кожи от воздействия водопроводной воды рекомендуется следовать нескольким правилам: укреплять иммунитет, употребляя витаминные продукты; пить чистую питьевую воду для поддержания гидратации; и использовать специальные кремы-барьеры для создания защитного слоя перед контактом с водой. Осознание влияния химического состава воды из крана на кожу поможет каждому из нас принять меры по ее защите и сохранению здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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