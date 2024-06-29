Как избавиться от отеков: советы для поддержания здоровья кожи и фигуры

Эффективные методы борьбы с отеками: изменения в образе жизни и питании

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки, одутловатость и темные круги под глазами могут испортить настроение и внешний вид. Чтобы достичь свежего и подтянутого вида, важно внести изменения в образ жизни.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Один из основных шагов — снижение потребления соли. Ежедневное потребление более 5 грамм соли способствует задержке воды в организме, вызывая отеки. Предпочтение стоит отдать специям и травам для придания блюдам вкуса. Сахар также способствует задержке жидкости. Отказ от сладкого и быстрых углеводов на несколько дней поможет уменьшить отечность и избавиться от лишних килограммов.

Пить достаточное количество воды — ключевой момент для нормальной работы выделительной системы. Рекомендуется употреблять от полутора до двух литров жидкости в день, предпочтительно простую негазированную воду. Разгрузочные дни на "молокочае" с зеленым чаем помогут устранить задержку воды перед важными мероприятиями, так как зеленый чай отлично выводит токсины и лишнюю жидкость из организма. Пополнение запасов калия (бананы, картофель, шпинат) поможет справиться с отечностью, так как калий способствует выводу жидкости из организма.

Контрастный душ, чередующий горячую и прохладную воду, помогает не только укрепить кожу и избавиться от отеков, но и улучшить общее самочувствие. Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кожи и избавиться от лишних сантиметров на теле.