Эффективные упражнения от Новикова для стройной талии

Талия мечты: как достигнуть идеальных изгибов с помощью тренировок

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонкая талия — цель многих женщин, однако добиться ее только с помощью диеты невозможно без регулярных упражнений. Фитнес-гуру Владимир Новиков поделился несколькими эффективными упражнениями, направленными на просушку кора и укрепление мышц пресса.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Первое упражнение — "Скрутка в планке". Оно основано на обычной планке, но Владимир предлагает усложнить его. В стойке на прямых руках и носках ног нужно разворачиваться влево, опираясь на одну руку под плечом, а другую вытянуть вверх. Это упражнение рекомендуется делать по 30 секунд на каждую сторону.

"Мертвый жук" представляет собой упражнение, где ложимся на спину, поднимаем ноги и руки, затем держим их прямо и фиксируем положение. Это упражнение помогает укрепить мышцы кора, улучшая статику тела.

Еще одно полезное упражнение — "Супермен". Ложимся на живот, вытягиваем руки и ноги, напрягаем мышцы кора для поддержки позвоночника. Это упражнение способствует укреплению спины и пресса.

Растяжка мышц живота играет важную роль в тренировке. Владимир рекомендует ложиться на живот, выпрямлять ноги, подниматься на руках и тянуться макушкой вверх, контролируя положение поясницы.

Эти упражнения помогут достичь красивой и стройной талии, при условии регулярных тренировок и правильного выполнения.