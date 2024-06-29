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Эффективные упражнения для идеального пресса от фитнес-гуру

Подготовьте пресс к пляжу: советы от Чернышева

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Проработка пресса перед пляжем — важная задача, требующая особого внимания. Фитнес-гуру Алексей Чернышев поделился несколькими упражнениями, способными значительно улучшить качество мышц за пару недель.

Подготовьте пресс к пляжу: советы от Чернышева
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Первое упражнение, известное как "Книга", выполняется сидя на полу или коврике с согнутыми коленями. Ноги выпрямляются и поднимаются от пола, затем снова сгибаются, прижимая колени к груди. Рекомендуется повторять в три подхода по 30 секунд.

Для следующего упражнения, "Выпрямление ног", ложимся на коврик с руками под ягодицами. Ноги выпрямлены и поднимаются вверх, затем сгибаются и подтягиваются к груди, разводя колени в стороны. Это также повторяется в течение 30 секунд.

"Наклон" направлен на гибкость позвоночника, ключевую для поддержания сильного пресса. Стоим на ширине плеч, выпрямляем спину и поднимаем плечи к ушам, затем наклоняемся вниз, тянемся грудью к бедрам. Упражнение выполняется с учетом максимально прямой спины для создания напряжения в мышцах.

"Планка" — одно из самых эффективных статических упражнений, требующее перевода в динамическое выполнение. В обычной планке начинаем перебирать руками в обратном направлении, выполняя упражнение плавно и без спешки. Рекомендуется повторять динамическую планку минимум в три подхода.

Эти упражнения помогут укрепить и подтянуть мышцы пресса, делая их более выразительными и подготовленными к летнему сезону.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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