Эффективные упражнения для идеального пресса от фитнес-гуру

Подготовьте пресс к пляжу: советы от Чернышева

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проработка пресса перед пляжем — важная задача, требующая особого внимания. Фитнес-гуру Алексей Чернышев поделился несколькими упражнениями, способными значительно улучшить качество мышц за пару недель.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Первое упражнение, известное как "Книга", выполняется сидя на полу или коврике с согнутыми коленями. Ноги выпрямляются и поднимаются от пола, затем снова сгибаются, прижимая колени к груди. Рекомендуется повторять в три подхода по 30 секунд.

Для следующего упражнения, "Выпрямление ног", ложимся на коврик с руками под ягодицами. Ноги выпрямлены и поднимаются вверх, затем сгибаются и подтягиваются к груди, разводя колени в стороны. Это также повторяется в течение 30 секунд.

"Наклон" направлен на гибкость позвоночника, ключевую для поддержания сильного пресса. Стоим на ширине плеч, выпрямляем спину и поднимаем плечи к ушам, затем наклоняемся вниз, тянемся грудью к бедрам. Упражнение выполняется с учетом максимально прямой спины для создания напряжения в мышцах.

"Планка" — одно из самых эффективных статических упражнений, требующее перевода в динамическое выполнение. В обычной планке начинаем перебирать руками в обратном направлении, выполняя упражнение плавно и без спешки. Рекомендуется повторять динамическую планку минимум в три подхода.

Эти упражнения помогут укрепить и подтянуть мышцы пресса, делая их более выразительными и подготовленными к летнему сезону.