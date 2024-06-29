Эффективные напитки против отечности: летний топ

Борьба с отеками: лучшие напитки для здоровья и красоты

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания отличного внешнего вида необходимо не только активно заниматься спортом и придерживаться диеты, но и использовать специальные напитки, которые помогают справиться с отечностью. Летом особенно важно уделять внимание своему организму, и мы собрали топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Лимонная вода известна своими ощелачивающими свойствами благодаря содержанию различных кислот. Для приготовления этого напитка достаточно смешать две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и употреблять утром за 15 минут до завтрака. Уже через неделю вы заметите положительные изменения и забудете о проблемах с отечностью.

Чай из петрушки является еще одним эффективным средством против отеков. Просто залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка и настаивайте около 15 минут, затем процедите и употребляйте. Этот напиток быстро поможет избавиться от отеков по всему телу.

Морс из клюквы не только приятен на вкус, но и обладает мощным противоотечным эффектом. Просто заварите ягоды по тому же принципу, что и чай, и наслаждайтесь результатом.

Кисель из овсянки хорошо известен своими мочегонными свойствами и помогает справиться с отеками. Просто настойте овсянку, пока не получите нужную консистенцию, и употребляйте данный напиток для поддержания здоровья и бодрости.