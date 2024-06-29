Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чрезмерное употребление моркови может быть вредно
В ГАИ предупредили о наказании за нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч
Константин Зеленский считает, что в ЕГЭ стоит добавить устную часть
Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок
Лиза Арзамасова показала своего китайского поклонника
Холодный чай с лимоном: как правильно приготовить
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты
Кинологи рассказали, как правильно гладить собаку
Высота, внешний вид и другие признаки: пора ли косить траву?
Эффективные напитки против отечности: летний топ

Борьба с отеками: лучшие напитки для здоровья и красоты

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Для поддержания отличного внешнего вида необходимо не только активно заниматься спортом и придерживаться диеты, но и использовать специальные напитки, которые помогают справиться с отечностью. Летом особенно важно уделять внимание своему организму, и мы собрали топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать.

Борьба с отеками: лучшие напитки для здоровья и красоты
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Лимонная вода известна своими ощелачивающими свойствами благодаря содержанию различных кислот. Для приготовления этого напитка достаточно смешать две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и употреблять утром за 15 минут до завтрака. Уже через неделю вы заметите положительные изменения и забудете о проблемах с отечностью.

Чай из петрушки является еще одним эффективным средством против отеков. Просто залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка и настаивайте около 15 минут, затем процедите и употребляйте. Этот напиток быстро поможет избавиться от отеков по всему телу.

Морс из клюквы не только приятен на вкус, но и обладает мощным противоотечным эффектом. Просто заварите ягоды по тому же принципу, что и чай, и наслаждайтесь результатом.

Кисель из овсянки хорошо известен своими мочегонными свойствами и помогает справиться с отеками. Просто настойте овсянку, пока не получите нужную консистенцию, и употребляйте данный напиток для поддержания здоровья и бодрости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
Последние материалы
Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 100 миллионов рублей
Спортсмен рассказал о технике для выполнения третьего испытания шоу "Титаны"
Ликбез по страхованию жилья
Признаками недостатка цинка является выпадение волос и снижение иммунитета
Факторы начисления скидок при страховании
Продюсер Лавров назвал закономерным развод Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
Филипп Киркоров назвал причину своих пластических операций
Как уберечь автомобильное покрытие от солнечных лучей
People: Бен Аффлек вывез все вещи из общего дома с Дженнифер Лопес
Готовим сэндвич с арахисовым маслом и джемом для перекуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников