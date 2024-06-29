Домашние средства для увлажнения волос: рекомендации эксперта

Как вернуть жизнь сухим волосам: советы трихолога

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы быстро теряют влагу по многим причинам, но особенно актуален вопрос их восстановления перед праздниками. Трихолог Оксана Ветрова поделилась простыми и доступными средствами для увлажнения волос, которые можно найти в каждом доме.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Шампунь с желатином может заменить процедуру ламинирования волос при регулярном использовании. Для приготовления требуется столовая ложка желатина, один яичный желток и ваш любимый шампунь. Смесь наносится на волосы, массируется в течение двух минут и тщательно смывается.

Маска с алоэ увлажняет и успокаивает пересушенные волосы. Для её приготовления потребуется столовая ложка сока алоэ, столько же репейного масла и мед. Маска наносится на полчаса и затем смывается, использование бальзама после неё не рекомендуется.

Медовая маска идеально подходит для увлажнения, особенно для осветленных волос. Необходимо смешать чайную ложку меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Маску следует держать на волосах 40 минут.

Ромашковый спрей является отличной альтернативой дорогим средствам для волос. Для его приготовления заваривается пакетик ромашки, добавляются десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла. Спрей используется после каждого мытья головы и не содержит разрушающих компонентов, что делает его идеальным для восстановительной терапии.