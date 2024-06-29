Как привести тело в форму, если у вас "скинни фэт"

"Скинни фэт": причины, риски и советы по улучшению физической формы

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние, когда вы имеете идеальный вес, но при этом не выглядите подтянутой и спортивной, называется "скинни фэт". Это происходит, когда количество жира в организме превышает массу мышц, при условии нормального веса. Такое состояние требует особого типа физических упражнений и специальной диеты, которые лучше подбирать со специалистом.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Люди, имеющие "скинни фэт", сталкиваются с определенными рисками. Удержание веса в норме не спасает от негативных последствий для организма. Важно следить за массой жира, так как его избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Часто люди, довольные своим весом, перестают следить за мышечной массой и рационом, что приводит к увеличению количества жира.

Подход к физическим упражнениям для типа "скинни фэт" требует особенного внимания. Необходимо делать упор на силовые тренировки, чтобы избавиться от застоя жира в определенных частях тела и получить более выраженный рельеф. Рекомендуется использовать средние веса и избегать чрезмерного кардио. На первом этапе количество тренировок следует увеличить до четырех в неделю, затем можно сократить до двух-трех раз в неделю. За одну тренировку важно прорабатывать все группы мышц, добавляя регулярные статичные упражнения для лучшего результата.

Коррекция питания для людей с "скинни фэт" должна быть направлена не на снижение калорийности блюд, а на набор мышечной массы при одновременном сжигании жира. Необходимо выбирать продукты с максимальным содержанием белка, такие как красное мясо, бобовые, орехи, куриное мясо, греческий йогурт и морепродукты. Идеально, если в меню будет больше животного белка, так как растительный белок оказывает меньшую пользу и потребует больше времени на коррекцию фигуры.