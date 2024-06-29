Всё, что нужно знать о ваннах с морской солью: показания и противопоказания

Домашние ванны с морской солью: польза, противопоказания и советы по приготовлению

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Соль — полезный продукт для внешности, активно используемый в косметологии. Скрабы на основе морской соли и другие процедуры помогают улучшить состояние кожи, лечить суставы и снижать уровень стресса. Домашние ванны с морской солью рекомендуются для решения эстетических проблем кожи, таких как гиперкератоз, нарушения баланса воды и соли, скопление токсинов, а также для снятия мышечного напряжения, облегчения боли в суставах, борьбы с грибковыми поражениями и лечения некоторых гинекологических заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Однако есть противопоказания, при которых ванны с морской солью могут быть вредны. К ним относятся беременность, гипертония, опухоли любого происхождения, туберкулез и варикоз.

Чтобы правильно принять ванну с морской солью, емкость должна вмещать не менее 150 литров воды, на которые потребуется 300 г соли. Максимальная допустимая доза соли — 500 г. Температура воды зависит от цели: для расслабления она должна быть не ниже 37 градусов, а для тонизирования кожи — около 35 градусов.

Перед приемом ванны необходимо использовать скраб, чтобы подготовить кожу и открыть поры. Для похудения солевые ванны следует принимать через день. Для профилактики простудных заболеваний можно приготовить ванну с добавлением мяты и масла эвкалипта, нагрев воду до 38 градусов и принимая её не менее 15 минут несколько раз в неделю.