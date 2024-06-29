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Акне в зрелом возрасте: что нужно знать

Почему появляется акне после 30 лет: основные причины

1:31
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Акне доставляет серьезный психологический дискомфорт, особенно в зрелом возрасте. Причины появления воспалений после 30 лет могут быть разнообразными. Во-первых, организм начинает испытывать дефицит полезных веществ. В молодости организм умело накапливает необходимые элементы, и даже при большой нагрузке минералы и витамины расходуются не так активно. Однако после 25 лет начинается значительная потеря железа и витамина А, что приводит к проблемам с кожей, таким как бледность, проявление вен и сосудов, а также воспаления. Проверка уровня железа и витамина А во время чекапа необходима.

Почему появляется акне после 30 лет: основные причины
Фото: flickr.com by Скотт Уэбб, CC0

Во-вторых, проявляется негативная генетическая программа. Акне часто передается по наследству, и если у родителей была проблемная кожа, велика вероятность столкнуться с этой проблемой в любом возрасте. Хотя пик акне обычно приходится на переходный возраст, нередко воспаления начинают беспокоить после 30-35 лет. В таких случаях необходимо получить консультацию дерматолога.

В-третьих, лекарственные препараты могут негативно влиять на кожу. Некоторые препараты, особенно гормональные, могут ухудшать состояние кожи и нарушать работу сальных желез. Если вы проходите гормональную терапию и замечаете проблемы с кожей, обязательно сообщите об этом лечащему врачу для корректировки дозировки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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