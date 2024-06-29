Как скрыть проблемы с волосами: советы стилиста

Стрижки, которые помогут скрыть несовершенства волос

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Далеко не все бьюти-эксперименты заканчиваются положительно для наших волос. Постоянные окрашивания и другие манипуляции часто приводят к истончению и пересушиванию волос. Стилист Марина Павлова рассказала, какие стрижки помогут скрыть несовершенства волос.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Первый вариант — текстурированный боб. У этой стрижки множество плюсов: она подходит почти всем, всегда в тренде и помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением. Еще один плюс — стрижка помогает визуально сбросить несколько лет, особенно если вы предпочитаете светлый оттенок волос.

Второй вариант — стрижка шегги. Она напоминает укороченный каскад, но с объемной челкой. Для пересушенных волос шегги подходит идеально, так как акцентирует внимание на растрепанных концах и красиво отрастает. Эта стрижка подойдет девушкам, которые не хотят сильно укорачивать длину волос.

Третий вариант — французский боб. Эта трендовая стрижка 2024 года идеально скрывает несовершенства волос. Длина чуть ниже скул подчеркивает шею и создает объем, если его не было. Французский боб не требует особой укладки, что делает его еще более привлекательным вариантом.