Как скрыть проблемы с волосами: советы стилиста

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Стрижки, которые помогут скрыть несовершенства волос

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Далеко не все бьюти-эксперименты заканчиваются положительно для наших волос. Постоянные окрашивания и другие манипуляции часто приводят к истончению и пересушиванию волос. Стилист Марина Павлова рассказала, какие стрижки помогут скрыть несовершенства волос.

Стрижки, которые помогут скрыть несовершенства волос
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Первый вариант — текстурированный боб. У этой стрижки множество плюсов: она подходит почти всем, всегда в тренде и помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением. Еще один плюс — стрижка помогает визуально сбросить несколько лет, особенно если вы предпочитаете светлый оттенок волос.

Второй вариант — стрижка шегги. Она напоминает укороченный каскад, но с объемной челкой. Для пересушенных волос шегги подходит идеально, так как акцентирует внимание на растрепанных концах и красиво отрастает. Эта стрижка подойдет девушкам, которые не хотят сильно укорачивать длину волос.

Третий вариант — французский боб. Эта трендовая стрижка 2024 года идеально скрывает несовершенства волос. Длина чуть ниже скул подчеркивает шею и создает объем, если его не было. Французский боб не требует особой укладки, что делает его еще более привлекательным вариантом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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