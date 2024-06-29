Избавиться от чёрных точек с помощью русского лакомства легко: названа польза медового массажа лица

Названа неоценимая польза медового массажа лица

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Мед обладает множеством лечебных и косметических эффектов. Медовый массаж лица очищает кожу, делает ее нежной и шелковой, сочетая пользу медовой маски и классического массажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, CC BY-SA 4.0

Положительный эффект

Этот массаж помогает избавиться от проблем с кожей, таких как "черные точки", ороговевшие клетки, и улучшает эластичность и упругость кожи. Мед, насыщенный полезными веществами и витаминами, проникает в кожу, улучшая кровообращение и стимулируя обмен веществ.

Показания и противопоказания

Медовый массаж лица рекомендуется при сухой, увядающей коже, нездоровом цвете лица, сильном шелушении и загрязненных порах. Однако противопоказания включают аллергию на мед, купероз, наличие синяков, порезов, кожных заболеваний, бактериальных высыпаний и воспалений тройничного нерва.

Эффект и техника проведения

Для процедуры требуется натуральный мед. Процедура проводится утром, после очистки лица. Мед наносят на лицо, шею и зону декольте, затем массажируют кожу медленными движениями, чтобы очистить поры. Процедура длится 10 минут, после чего остатки меда смывают и наносят увлажняющий крем. Курс включает 10-15 процедур. Массаж лица стимулирует работу внутренних органов, улучшая общее состояние кожи.