Быть неотразимой летом поможет следование этим трендам: названы самые модные особенности макияжа

Лето 2024 года обещает быть ярким и модным благодаря нескольким ключевым трендам в макияже.
Одним из самых популярных трендов станет цветная тушь для ресниц, которую визажист Амрита Мехта называет быстрым и простым способом добавить неожиданный цвет в любой образ. Чтобы добиться непрозрачности, лучше наносить тушь на кисточку и затем на ресницы в три слоя, убирая разводы с помощью мицеллярной воды.
Синие и голубые тени для век будут встречаться повсюду. Можно экспериментировать с небесно-голубым оттенком на всем веке и добавлять подводку для глаз в стиле 1960-х годов. Для усиления эффекта используйте глиттер или ледяной блеск в стиле 1990-х годов.
Сияющая кожа остаётся в моде, особенно летом, но в этом году она должна быть более глянцевой и влажной. Достигается это с помощью тонального крема с влажным эффектом, который делает кожу похожей на стекло, или блестящего хайлайтера на скулы. Пудра не приветствуется, но если хочется немного сбавить сияние, можно использовать мелко размолотую пудру с помощью пуховки, чтобы она держалась именно там, где нужно.
Размытые губы, популярные на подиумах у Jacquemus, Acne Studios и Maison Margiela, возвращаются с ягодными и терракотовыми оттенками. Важно наносить помаду пальцами, а не прямо из футляра, чтобы создать натуральный вид. Для этого лучше всего подойдут матовые формулы с пудровым финишем, сообщает РБК.
Кукольные румяна в стиле Барби, которые были особенно ярко представлены на показе Anna Sui сезона весна-лето 2024, также будут в тренде. Для достижения такого эффекта румяна наносятся на яблочки щек. Чтобы макияж держался дольше, особенно в условиях повышенной влажности, рекомендуется использовать кремовые румяна на пудру, что обеспечит дополнительное покрытие и фиксацию.
Эти тренды помогут вам создать модный и яркий образ этим летом, подчеркнув индивидуальность и стиль.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.