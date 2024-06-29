Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно охладить турбодвигатель перед его остановкой
Бегунья Элейн Томпсон-Хера не выступит на Олимпиаде в Париже
SciAdv: неандертальцы опекали больных потомков 270 тыс. лет назад
Названы тренды в макияже летом 2024 года
Сардины богаты железом и витамином D
Российский тревел-блогер в шоке от реальности Америки
Создатели "Гадкого я" используют подход "Симпсонов" в мультфильмах
Ветеринары рассказали, почему кошке нельзя давать молоко
Progressive International: Кенийцы восстали против грабительского законопроекта МВФ
Подобрана косметика для самых искушённых кокеток: эксперт назвал пользу морских ингредиентов

Эксперт назвал преимущества морской косметики

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Средства на основе натуральных морских ингредиентов становятся все более популярными благодаря их высокой эффективности.

Эксперт назвал преимущества морской косметики
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Доктор биологических наук Николай Ковалев отмечает, что морские компоненты имеют молекулярное сходство с человеческим организмом, что позволяет им лучше усваиваться и приносить ощутимую пользу для кожи, сообщает WomanHit. Он выделяет несколько ключевых морских ингредиентов:

  • Чернила морской каракатицы — обладают антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, повышая защитные функции кожи.
  • Морской виноград — богат макро- и микроэлементами, увлажняет и заживляет кожу, стимулирует синтез коллагена и гликопротеина, выводит токсины.
  • Трепанг (морской огурец) — обладает регенерирующими свойствами, ускоряет метаболические процессы, омолаживает и тонизирует кожу.
  • Икра морских ежей — является мощным антиоксидантом, защищает от фотостарения, поддерживает барьерные функции кожи, улучшает ее плотность и эластичность, увлажняет и обновляет.

Эти морские ингредиенты делают косметику более эффективной и полезной для кожи по сравнению с синтетическими продуктами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
SciAdv: неандертальцы опекали больных потомков 270 тыс. лет назад
Названы тренды в макияже летом 2024 года
Сардины богаты железом и витамином D
Российский тревел-блогер в шоке от реальности Америки
Создатели "Гадкого я" используют подход "Симпсонов" в мультфильмах
Ветеринары рассказали, почему кошке нельзя давать молоко
Progressive International: Кенийцы восстали против грабительского законопроекта МВФ
Правила идеального полива малины в июле
Что такое неполное страхование?
Немецкая полиция обнаружила незаконные поставки автомобилей в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников