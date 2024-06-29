Подобрана косметика для самых искушённых кокеток: эксперт назвал пользу морских ингредиентов

Эксперт назвал преимущества морской косметики

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Средства на основе натуральных морских ингредиентов становятся все более популярными благодаря их высокой эффективности.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Доктор биологических наук Николай Ковалев отмечает, что морские компоненты имеют молекулярное сходство с человеческим организмом, что позволяет им лучше усваиваться и приносить ощутимую пользу для кожи, сообщает WomanHit. Он выделяет несколько ключевых морских ингредиентов:

Чернила морской каракатицы — обладают антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, повышая защитные функции кожи.

Морской виноград — богат макро- и микроэлементами, увлажняет и заживляет кожу, стимулирует синтез коллагена и гликопротеина, выводит токсины.

Трепанг (морской огурец) — обладает регенерирующими свойствами, ускоряет метаболические процессы, омолаживает и тонизирует кожу.

Икра морских ежей — является мощным антиоксидантом, защищает от фотостарения, поддерживает барьерные функции кожи, улучшает ее плотность и эластичность, увлажняет и обновляет.

Эти морские ингредиенты делают косметику более эффективной и полезной для кожи по сравнению с синтетическими продуктами.