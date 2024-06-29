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Для здоровья кожи важно не ошибиться с выбором кистей для макияжа: специалист бьюти-индустрии дала советы девушкам

Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Известный специалист бьюти-индустрии Евгения Зиновьева рассказала о трендах, которые сейчас направлены на самовыражение, осознанное потребление и экологию.

Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by freestocks.org, CC0

Среди актуальных трендов — естественная красота с минимальным макияжем, яркие акценты на глазах, необычные формы стрелок и теней, металлические и глиттерные текстуры, монохромный макияж, нюдовые и пастельные тона, а также акцент на натуральные брови. Устарели такие приемы, как чрезмерное контурирование, интенсивный хайлайтинг, очень матовые помады, объемные накладные ресницы, неестественные брови-кубы и сложные линии. В макияже важно подчеркивать естественную красоту, использовать минимализм и комфортные текстуры, а также выбирать устойчивые и долговечные продукты, сообщает РБК.

Зиновьева подчеркивает важность качественных кистей для макияжа, так как они обеспечивают равномерное нанесение продуктов и защищают кожу. Идеальные кисти должны иметь мягкий, плотный ворс, прочный феррул и подходить для разных типов продуктов. Кисти следует регулярно очищать мягким шампунем, сушить горизонтально или ворсом вниз и хранить в чистом и сухом месте.

Для летнего макияжа Зиновьева советует использовать легкие тональные средства, всегда наносить SPF, выбирать водостойкие продукты и добавлять яркие акценты. В конце лета актуальны будут естественность и легкость, с сияющей кожей, цветными акцентами на глазах и естественными губами. Основные тренды конца сезона — мягкий матовый финиш и блеск, который можно достичь с помощью шиммеров и глиттеров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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