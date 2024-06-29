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Забота о красоте тела начинается с детства: стали известны главные особенности корейской косметики

Названы главные особенности корейской косметики

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Корейская косметика, известная как K-Beauty, быстро завоевала популярность благодаря своей уникальной философии ухода за кожей, которая предполагает заботу с раннего возраста.

Названы главные особенности корейской косметики
Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary, This file, CC BY-SA 4.0

В отличие от западного подхода, который начинает борьбу с возрастными изменениями только при их появлении, корейцы с детства уделяют внимание профилактическому уходу. Это делает макияж практически необязательным, так как здоровая кожа сама по себе красива.

Корейские продукты для ухода за кожей выделяются инновациями, эффективностью и натуральными ингредиентами, такими как улиточная слизь и различные экстракты трав и цветов. Несмотря на высокое качество, K-Beauty часто доступнее по цене по сравнению с западными аналогами, благодаря высокой конкуренции на азиатском рынке.

Процедуры ухода за кожей в Корее могут состоять из 10 этапов, превращая процесс в приятный ритуал. Средства K-Beauty известны своими мягкими формулами, которые подходят даже для чувствительной кожи, и обеспечивают глубокое увлажнение, что помогает надолго сохранить молодость и свежесть кожи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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