Забота о красоте тела начинается с детства: стали известны главные особенности корейской косметики

Названы главные особенности корейской косметики

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корейская косметика, известная как K-Beauty, быстро завоевала популярность благодаря своей уникальной философии ухода за кожей, которая предполагает заботу с раннего возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary, This file, CC BY-SA 4.0

В отличие от западного подхода, который начинает борьбу с возрастными изменениями только при их появлении, корейцы с детства уделяют внимание профилактическому уходу. Это делает макияж практически необязательным, так как здоровая кожа сама по себе красива.

Корейские продукты для ухода за кожей выделяются инновациями, эффективностью и натуральными ингредиентами, такими как улиточная слизь и различные экстракты трав и цветов. Несмотря на высокое качество, K-Beauty часто доступнее по цене по сравнению с западными аналогами, благодаря высокой конкуренции на азиатском рынке.

Процедуры ухода за кожей в Корее могут состоять из 10 этапов, превращая процесс в приятный ритуал. Средства K-Beauty известны своими мягкими формулами, которые подходят даже для чувствительной кожи, и обеспечивают глубокое увлажнение, что помогает надолго сохранить молодость и свежесть кожи.