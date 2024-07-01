Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перспективы проверки ОСАГО через камеры: как это повлияет на водителей?
"Газпром" планирует расширить сферу влияния, запустив свои спутники в космос
Как правильно сушить клубнику на открытом воздухе
Глава ЛДПР попросил проверить резкий рост цен на мороженое
Как сжечь 600 калорий за час: вам помогут упражнения из степ-аэробики
С 1 июля выросла стоимость загранпаспортов для россиян
Эксперты ответили, почему кусается кошка
Виды женских трусов: какие модели существуют и их достоинства
Знаменитого "Котёнка по имени Гав" сначала рисовали рыжим
Летний макияж: как правильно наносить тональный крем, чтобы он оставался стойким в жару?

Советы по нанесению тонального крема летом: как сохранить макияж в жару?

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Летом, когда температура поднимается и кожа начинает больше потеть, сохранение макияжа в безупречном состоянии становится настоящей задачей. Особенно это касается тонального крема, который в жаркую погоду может начать размазываться и терять свою стойкость. Следуя простым шагам по подготовке и использованию подходящих продуктов, можно с лёгкостью создать идеальную основу для макияжа, которая не поплывёт даже при самой высокой температуре.

Советы по нанесению тонального крема летом: как сохранить макияж в жару?
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Подготовка кожи

Перед нанесением тонального крема важно правильно подготовить кожу. Очистите лицо с помощью мягкого средства, чтобы удалить излишки жира и загрязнения. Затем нанесите легкий увлажняющий крем или гель, предпочтительно с матирующим эффектом, чтобы контролировать блеск в течение дня.

Выбор правильного тонального крема

Летом лучше выбирать тональные средства с легкой текстурой, например, BB или CC кремы, которые обеспечивают невесомое покрытие и не перегружают кожу. Обратите внимание на средства с матирующим эффектом и высокой стойкостью, а также содержащие SPF для защиты от солнечных лучей.

Нанесение праймера

Использование праймера перед нанесением тонального крема поможет продлить стойкость косметических продуктов. Он выравнивает текстуру кожи и создает идеальную базу для макияжа. Выбирайте праймеры с матирующим эффектом, чтобы предотвратить появление блеска в течение дня.

Нанесение тонального крема

Наносите крем тонким слоем, начиная с центра лица и растушевывая к краям. Избегайте плотного покрытия, которое может начать плыть в жару.

Закрепление макияжа

Чтобы закрепить макияж и предотвратить его размазывание, используйте прозрачную рассыпчатую пудру. Легкими движениями нанесите её на Т-зону и другие участки, склонные к жирности. Можно также воспользоваться фиксирующим спреем для дополнительной стойкости.

Рекомендации по уходу в течение дня

В жаркую погоду носите с собой матирующие салфетки, чтобы быстро убрать излишки жира с лица, не повреждая макияж. Также можно использовать компактную пудру для быстрой коррекции в течение дня.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить свежий и стойкий макияж даже в самые жаркие летние дни, наслаждаясь своим безупречным образом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Знаменитого "Котёнка по имени Гав" сначала рисовали рыжим
Пробка на подъезде к Крымскому мосту: более 700 автомобилей
Скрытые ловушки в автостраховании, о которых многие не догадываются
Лучшие европейские кроссоверы до 1 млн рублей на вторичном рынке
Никита Кологривый гордится своей внешностью
Филипп Киркорову срочно требуется защита рук после татуировки
Археологи обнаружили древнеримский город под заброшенной больницей в Ренне
Кефир и чайный гриб быстро устраняют вздутие живота
Правильные июльские подкормки картофеля для богатого урожая
Тренер рассказала как делать двойные прыжки со скакалкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников