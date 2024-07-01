Как правильно делать ультразвуковую чистку лица в домашних условиях: подробная инструкция

Ультразвуковая чистка лица дома: пошаговое руководство и советы

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ультразвуковая чистка – это эффективный способ улучшить состояние кожи, удаляя загрязнения и ороговевшие клетки. Благодаря этому методу лицо становится более свежим и гладким. Выполнить процедуру ультразвуковой чистки можно и в домашних условиях, следуя простым шагам и рекомендациям.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Подготовка кожи

Перед началом процедуры необходимо тщательно очистить кожу. Снимите макияж и умойтесь с использованием любимой пенки. Это удалит поверхностные загрязнения и подготовит кожу к ультразвуковому воздействию.

Распаривание

Для лучшего результата перед ультразвуковой чисткой рекомендуется распарить кожу. Это можно сделать, используя горячий компресс или приняв горячую ванну. Пар поможет раскрыть поры, что облегчит процесс удаления загрязнений.

Использование ультразвукового аппарата

Для проведения ультразвуковой чистки лица вам понадобится специальный ультразвуковой скрабер, который можно купить в интернет-магазине. Далее представлены основные шаги процедуры.

Нанесите гель-проводник

Для эффективного проведения ультразвука необходимо нанести на кожу специальный гель-проводник, который улучшает контакт аппарата с кожей.

Выберите режим

Включите аппарат и выберите подходящий режим. Ультразвуковые скраберы обычно имеют несколько настроек интенсивности.

Проводите по коже

Плавными движениями проводите скрабером по коже лица. Уделяйте особое внимание зонам с забитыми порами и загрязнениями, таким как, лоб, нос и подбородок.

Очищение

В процессе скрабер удаляет ороговевшие клетки и загрязнения. Регулярно протирайте насадку аппарата, чтобы удаленные частички не возвращались на кожу.

Завершение процедуры

После завершения ультразвуковой чистки смойте остатки геля с лица и нанесите успокаивающую маску или увлажняющий крем. Это поможет восстановить кожу и поддержит её увлажненной.

Рекомендации и предостережения

Процедуру ультразвуковой чистки можно проводить не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать раздражения кожи.

Если у вас чувствительная кожа или есть воспаления, лучше проконсультироваться с дерматологом перед использованием ультразвукового аппарата.

Следите за чистотой аппарата и регулярно дезинфицируйте насадку.

Ультразвуковая чистка лица в домашних условиях – это доступный и эффективный способ ухода за кожей, который при правильном использовании может значительно улучшить её состояние.