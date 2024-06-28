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Как бороться с потоотделением в жару: проверенные советы

Летние лайфхаки: как сохранить свежесть в жаркую погоду

1:48
Моя семья » Красота и стиль

В рекламе все кажется простым: пару пшиков дезодоранта утром, и свежесть на весь день обеспечена. Но в реальной жизни антиперспиранты иногда не спасают от жары. Если вы сильно потеете в солнечную погоду, стоит воспользоваться простыми, но эффективными лайфхаками.

Летние лайфхаки: как сохранить свежесть в жаркую погоду
Фото: flickr.com by ноша, CC BY-SA 2.0

Первый лайфхак — пить кружку воды после пробуждения. Утренний чай или кофе усиливают потоотделение, поэтому перед работой лучше выпить стакан воды с лимоном. Это нормализует водный баланс и предотвратит излишнее потоотделение.

Отказ от пряностей — второй важный шаг. Специи и острая пища заставляют желудок работать активнее, увеличивая сердечный ритм и приток крови к органам, что усиливает потоотделение. В жаркие дни стоит выбирать более нейтральную пищу.

Высыпайтесь. Недостаток сна и сильное потоотделение связаны напрямую. Недостаток отдыха приводит к тому, что днем вас будет бросать в жар, поэтому важно ложиться спать раньше и больше отдыхать в летние дни.

Одежда тоже влияет на количество пота. Летом носите вещи из легких натуральных тканей, таких как лен, хлопок и шелк, которые позволяют коже дышать и нормализовать температуру тела. Также выбирайте просторные вещи, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

Попробуйте использовать вкладыши для подмышек. Они незаметны под одеждой, но отлично впитывают пот и избавляют от неловких ситуаций.

Принимайте контрастный душ. Перепады температур нормализуют потоотделение, а после водных процедур дайте коже полностью высохнуть перед тем, как одеться.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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