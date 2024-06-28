Антиперспиранты и дезодоранты: в чем разница и что выбрать

Как выбрать средство для подмышек: антиперспирант или дезодорант

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Антиперспиранты и дезодоранты — это не одно и то же. Антиперспиранты предотвращают потоотделение и устраняют запах, а дезодоранты только устраняют запах, не влияя на потоотделение. Разница между этими средствами заключается в их функциях и составах. Антиперспиранты содержат алюминий, который блокирует потовые железы, уменьшая влажность подмышек и количество бактерий, вызывающих запах. Дезодоранты, не содержащие алюминия, устраняют запах тела за счет спирта или других антибактериальных компонентов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Антиперспиранты популярны среди людей, склонных к обильному потоотделению или живущих в жарком климате. Они эффективно блокируют потоотделение и уменьшают неприятный запах, но могут вызывать жжение, раздражение и желтые пятна на одежде. Существует также обеспокоенность по поводу возможной связи алюминия с болезнью Альцгеймера и раком молочной железы, хотя прямых доказательств нет.

Дезодоранты устраняют запах тела, нейтрализуя бактерии с помощью спирта или пищевой соды, и могут содержать питательные компоненты для уменьшения трения и ухода за кожей. Они подходят для людей, которые не сильно потеют и не нуждаются в блокировке потоотделения.