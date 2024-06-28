Лайфхаки для похудения: правильное питание и непищевые привычки

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Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения

2:12
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Правильное питание — это не диета, а образ жизни, который улучшает его качество и оздоравливает организм. Быстрая потеря килограммов не может быть целью правильного питания, так как это может привести к проблемам со здоровьем и возврату потерянного веса. Если сбалансированный рацион не помогает похудеть, стоит обратить внимание на непищевые привычки.

Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

Первое, что нужно сделать, это соблюдать водный режим. Недостаток воды замедляет обменные процессы, включая липолиз, который отвечает за расщепление жиров. Увеличение потребления воды ускоряет липолиз, что способствует похудению.

Второе — регулировка температуры окружающей среды. Жировые запасы необходимы для поддержания оптимальной температуры тела. В холодной среде организм с неохотой расстается с накопленным жиром, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Третье — стимуляция обмена веществ. Метаболизм можно ускорить с помощью зеленого чая и специальных препаратов, таких как "Редуксин", которые активируют расщепление жиров и снижают чувство голода. Однако такие средства должны назначаться врачом.

Четвертое — правильные тренировки. Физическая активность должна составлять 30% усилий в процессе похудения, при этом заниматься спортом лучше через 3-4 часа после приема пищи.

Пятое — правильный ритуал приема пищи. Выбор неглубоких тарелок меньшего диаметра и неаппетитных цветов поможет контролировать аппетит. Разрезание больших кусков еды и питье воды за полчаса до еды также способствует снижению потребления калорий.

Шестое — плотные шторы blackout. Полный сон способствует выработке мелатонина, который восстанавливает организм. Плотные шторы помогут создать темноту для качественного сна.

Седьмое — еда при ярком освещении. При тусклом освещении люди склонны к перееданию, поэтому завтракать и обедать лучше при дневном свете, а ужинать — при ярком искусственном освещении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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