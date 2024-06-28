Безопасное похудение: как достичь стройности без вреда для здоровья

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Научный подход к похудению: советы и рекомендации специалистов

3:08
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Существует множество сомнительных способов стремительно похудеть, и легко запутаться в потоке ежедневно появляющихся данных о неподтвержденных исследованиях и экспериментальных диетах. Однако правильная схема сброса лишних килограммов гарантирует безопасность для здоровья и защиту от быстрого возврата потерянных сантиметров. Мы собрали рекомендации специалистов, основанные на научном подходе, которые помогут обрести долгожданную стройность без вреда для организма.

Научный подход к похудению: советы и рекомендации специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Первый важный вопрос, который нужно себе задать, — нужно ли вам худеть. Критерии красивой фигуры постоянно меняются под влиянием модных трендов, но у специалистов есть четкая формула вычисления лишнего веса — индекс массы тела (ИМТ). ИМТ рассчитывается по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Нормальный вес соответствует ИМТ от 18,5 до 25; лишний вес — от 25 до 30; ожирение — больше 30.

Физиологически нормальный темп похудения составляет от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Это позволяет организму не только скинуть лишний вес, но и привыкнуть к новому весу, чтобы в дальнейшем его было проще удержать. Потеря даже 5 килограммов положительно скажется на здоровье. На начальном этапе специалисты рекомендуют худеть не более чем на 15 процентов от первоначального веса, чтобы избежать стресса для организма.

Правильный рацион — ключевой фактор успешного похудения. Важно не мучить себя строгими запретами, а составлять сбалансированный рацион. Углеводы должны составлять 55-60% от общей калорийности, белки — 15%, а жиры — не более 30%. Для удобства можно воспользоваться схемой "тарелки здорового питания": половину тарелки занимают овощи и фрукты, а вторую — полезные белки и крупяной гарнир.

Физическая активность также важна. Для похудения необходимы аэробные нагрузки, а для увеличения массы без жира — силовые упражнения. Комбинированные тренировки помогут не только скинуть вес, но и сохранить мышечный каркас. Рекомендуется проводить три тренировки в неделю с сжиганием около 600 калорий за раз.

Помощь организму можно оказать, употребляя достаточное количество воды — 1,5-2 литра в день. Это полезно для общего состояния организма и ускоряет метаболизм. Современные препараты для похудения, такие как "Редуксин", могут снизить аппетит и ускорить процесс расщепления жиров, но принимать их нужно только после консультации с врачом. От "похудательных" чаев лучше отказаться, так как они выводят жидкость, а не лишние килограммы. Кофе также не является эффективным средством для похудения, но в умеренных количествах может стимулировать обмен веществ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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