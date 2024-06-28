Еда и режим: секреты эффективного похудения от специалистов

Похудение без жестких диет: как питание и обмен веществ влияют на результат

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Формула успешного похудения давно известна: 80 процентов — питание, 20 процентов — физическая нагрузка. Основываясь на этом, многие начинают садиться на жесткие диеты или даже голодать, что, по мнению экспертов, является ошибкой. Отказ от еды — это стресс для организма, который приводит к истощению, а не к здоровому похудению. Жесткие диеты могут дать кратковременный эффект, но в перспективе организм возвращает потерянные килограммы с запасом, создавая "подушку безопасности" на случай повторного голодания. Поэтому важно не просто что есть, а когда есть. Обмен веществ активнее всего утром, поэтому калорийные блюда лучше есть на завтрак, более калорийные продукты — на обед, а ужин должен быть самым легким приемом пищи. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 3-4 часа до сна.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Быстрый обмен веществ — залог успешного похудения. Чем быстрее он протекает, тем быстрее перерабатываются микроэлементы из пищи, а жиры не откладываются в виде лишних килограммов. Для ускорения обмена веществ существуют специальные медицинские препараты, такие как "Редуксин", которые стимулируют обмен веществ и контролируют аппетит.

Также стоит обратить внимание на продукты с "отрицательной калорийностью" — те, на переваривание которых организм тратит столько же или больше калорий, чем содержится в них самих. Это продукты, богатые клетчаткой и водой: сельдерей, арбуз, морковь, спаржа, кабачок, огурцы, помидоры, брокколи, капуста, чеснок, зеленая фасоль, редис, шпинат, щавель, баклажан, болгарский перец, клубника, цитрусовые, крыжовник, яблоки, гранат, грибы, водоросли, горький шоколад и специи, такие как имбирь, корица, тмин, кориандр. Хотя у этой теории есть противники, все перечисленные продукты низкокалорийны и полезны, что помогает снижать общий калораж за день.