Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезду КВН из Казахстана Турсынбека Кабатова задержали из-за дебоша в самолёте
Кинологи рассказали, как помочь взрослой собаке адаптироваться в новой семье
Укусившего официантку за ногу Кологривого "отменили" в документалке о "Слове пацана"
ESTL: мусорные полигоны оказались значимым источником эмиссии вредных ПФАС
Меры для предотвращения появления мошек на комнатных цветах
Музыкальный ресторан «У Дяди Макса» Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, когда покинувший место ДТП водитель избежит наказания
Кинологи рассказали, как подстричь когти собаке
Кристина Асмус сняла номер в отеле за 140 тысяч рублей в сутки
Еда и режим: секреты эффективного похудения от специалистов

Похудение без жестких диет: как питание и обмен веществ влияют на результат

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Формула успешного похудения давно известна: 80 процентов — питание, 20 процентов — физическая нагрузка. Основываясь на этом, многие начинают садиться на жесткие диеты или даже голодать, что, по мнению экспертов, является ошибкой. Отказ от еды — это стресс для организма, который приводит к истощению, а не к здоровому похудению. Жесткие диеты могут дать кратковременный эффект, но в перспективе организм возвращает потерянные килограммы с запасом, создавая "подушку безопасности" на случай повторного голодания. Поэтому важно не просто что есть, а когда есть. Обмен веществ активнее всего утром, поэтому калорийные блюда лучше есть на завтрак, более калорийные продукты — на обед, а ужин должен быть самым легким приемом пищи. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 3-4 часа до сна.

Похудение без жестких диет: как питание и обмен веществ влияют на результат
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Быстрый обмен веществ — залог успешного похудения. Чем быстрее он протекает, тем быстрее перерабатываются микроэлементы из пищи, а жиры не откладываются в виде лишних килограммов. Для ускорения обмена веществ существуют специальные медицинские препараты, такие как "Редуксин", которые стимулируют обмен веществ и контролируют аппетит.

Также стоит обратить внимание на продукты с "отрицательной калорийностью" — те, на переваривание которых организм тратит столько же или больше калорий, чем содержится в них самих. Это продукты, богатые клетчаткой и водой: сельдерей, арбуз, морковь, спаржа, кабачок, огурцы, помидоры, брокколи, капуста, чеснок, зеленая фасоль, редис, шпинат, щавель, баклажан, болгарский перец, клубника, цитрусовые, крыжовник, яблоки, гранат, грибы, водоросли, горький шоколад и специи, такие как имбирь, корица, тмин, кориандр. Хотя у этой теории есть противники, все перечисленные продукты низкокалорийны и полезны, что помогает снижать общий калораж за день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана

Кошки кажутся независимыми существами, но, несмотря на свою репутацию, они могут быть очень привязаны к своим владельцам.

5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев В Интернете враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма Дмитрий Плотников
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Павел Воля написал трогательное поздравление с днём рождения Ляйсан Утяшевой
Стало известно, почему кошки любят коробки
Исполнитель роли Сулеймана Халит Эргенч мог бы сыграть турецкого доктора Хауса
Домашние батончики с кунжутом: натуральные сладости для детей
Натуральность в моде: пластические операции 2024 года
Для того, чтобы похудеть, не нужно есть после 18:00: так ли это?
"Суйчжун 36-1": китайский лидер в нефтяной промышленности
Дочь Филиппа Киркорова сделала сальто в школьной столовой в Дубае
Ольга Бузова трогательно поздравила сестру с днём рождения
В Институте химии растворов сумели повысить растворимость барицитиниба в 15 раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников